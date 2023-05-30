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Детский игровой центр получил повреждения при обстреле ВСУ Ясиноватой - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875070558.html
Детский игровой центр получил повреждения при обстреле ВСУ Ясиноватой
Детский игровой центр получил повреждения при обстреле ВСУ Ясиноватой - РИА Новости, 30.05.2023
Детский игровой центр получил повреждения при обстреле ВСУ Ясиноватой
Здания терапевтического комплекса и детского игрового центра повреждены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:26
2023-05-30T14:26
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Здания терапевтического комплекса и детского игрового центра повреждены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - терапевтический комплекс Ясиноватской ЦРБ по улице Школьной; детский игровой центр "Фиксик" по улице Орджоникидзе", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874901426.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Детский игровой центр получил повреждения при обстреле ВСУ Ясиноватой

Представительство ДНР: детский игровой центр пострадал при обстреле ВСУ Ясиноватой

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Здания терапевтического комплекса и детского игрового центра повреждены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая: - терапевтический комплекс Ясиноватской ЦРБ по улице Школьной; детский игровой центр "Фиксик" по улице Орджоникидзе", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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