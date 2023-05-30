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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875069717.html
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.05.2023
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:23
2023-05-30T14:23
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 мая по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Баумана ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
буденновский район
донецкая народная республика
донецк
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буденновский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 мая по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Баумана ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБуденновский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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