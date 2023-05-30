Рейтинг@Mail.ru
Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 30.05.2023 (обновлено: 13:59 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875063267.html
Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков
Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков - РИА Новости, 30.05.2023
Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков
Шебекинский округ в Белгородской области, подвергшийся в понедельник массированной атаке со стороны ВСУ, в общей сложности за минувшие сутки обстреляли более... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:58
2023-05-30T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559406_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_59e256bac356e1cf4d647c5c85589319.jpg
БЕЛГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Шебекинский округ в Белгородской области, подвергшийся в понедельник массированной атаке со стороны ВСУ, в общей сложности за минувшие сутки обстреляли более 150 раз, шесть минометных снарядов было выпущено по пункту пропуска, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Гладков опубликовал сводку обстрелов региона за минувшие сутки. "В Шебекинском городском округе зафиксировано 155 прилетов. Шесть минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Никто не пострадал, разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 48 снарядов – 39 артиллерийских и девять минометных. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия", - сообщил губернатор. Он уточнил, что на территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод. Зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей, одного коммерческого объекта. Также были обстреляны села Новая Таволжанка, Архангельское, Графовка, Безлюдово, Муром и хутор Балки. В понедельник несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел. Один мирный житель погиб в селе Графовка, его супруга, как сообщал губернатор, доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а её мама - с гипертоническим кризом. На одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четверо сотрудников, один сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Утром во вторник Гладков сообщал, что ночные налеты беспилотников помешали энергетикам вовремя восстановить электроснабжение в ряде обстрелянных накануне населенных пунктов, по данным на 5.30 мск порядка 2,5 тысячи абонентов оставались без света.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874962454.html
белгородская область
шебекино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559406_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af2d7104f2bac171ba1e004237bfe0ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Россия
Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков

Губернатор Белгородской области Гладков: Шебекинский округ обстреляли 155 раз за сутки

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Шебекинский округ в Белгородской области, подвергшийся в понедельник массированной атаке со стороны ВСУ, в общей сложности за минувшие сутки обстреляли более 150 раз, шесть минометных снарядов было выпущено по пункту пропуска, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Гладков опубликовал сводку обстрелов региона за минувшие сутки.
«
"В Шебекинском городском округе зафиксировано 155 прилетов. Шесть минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Никто не пострадал, разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 48 снарядов – 39 артиллерийских и девять минометных. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия", - сообщил губернатор.
Он уточнил, что на территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод. Зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей, одного коммерческого объекта. Также были обстреляны села Новая Таволжанка, Архангельское, Графовка, Безлюдово, Муром и хутор Балки.
В понедельник несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел. Один мирный житель погиб в селе Графовка, его супруга, как сообщал губернатор, доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а её мама - с гипертоническим кризом. На одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четверо сотрудников, один сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести.
Утром во вторник Гладков сообщал, что ночные налеты беспилотников помешали энергетикам вовремя восстановить электроснабжение в ряде обстрелянных накануне населенных пунктов, по данным на 5.30 мск порядка 2,5 тысячи абонентов оставались без света.
Работа зенитного расчета группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников
Вчера, 07:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковШебекиноРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала