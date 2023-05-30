https://ria.ru/20230530/obstrel-1875063267.html

Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков

Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков - РИА Новости, 30.05.2023

Шебекинский округ обстреляли более 150 раз за сутки, заявил Гладков

Шебекинский округ в Белгородской области, подвергшийся в понедельник массированной атаке со стороны ВСУ, в общей сложности за минувшие сутки обстреляли более... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:58

2023-05-30T13:58

2023-05-30T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

шебекино

россия

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БЕЛГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Шебекинский округ в Белгородской области, подвергшийся в понедельник массированной атаке со стороны ВСУ, в общей сложности за минувшие сутки обстреляли более 150 раз, шесть минометных снарядов было выпущено по пункту пропуска, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Гладков опубликовал сводку обстрелов региона за минувшие сутки. "В Шебекинском городском округе зафиксировано 155 прилетов. Шесть минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Никто не пострадал, разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 48 снарядов – 39 артиллерийских и девять минометных. Различные повреждения получили четыре промышленных предприятия", - сообщил губернатор. Он уточнил, что на территории города была повреждена линия электропередачи, перебит газопровод. Зафиксированы повреждения двух домовладений, 13 автомобилей, одного коммерческого объекта. Также были обстреляны села Новая Таволжанка, Архангельское, Графовка, Безлюдово, Муром и хутор Балки. В понедельник несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел. Один мирный житель погиб в селе Графовка, его супруга, как сообщал губернатор, доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а её мама - с гипертоническим кризом. На одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четверо сотрудников, один сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Утром во вторник Гладков сообщал, что ночные налеты беспилотников помешали энергетикам вовремя восстановить электроснабжение в ряде обстрелянных накануне населенных пунктов, по данным на 5.30 мск порядка 2,5 тысячи абонентов оставались без света.

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874962454.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, россия