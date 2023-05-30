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Девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ
Девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
Девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ
Девочка пострадала в результате обстрела Пролетарского района Донецка из РСЗО украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:48
2023-05-30T12:48
2023-05-30T14:16
специальная военная операция на украине
пролетарский район
донецк
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Пролетарского района Донецка из РСЗО украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 мая по состоянию на 12.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Пролетарский район): - по улице Конармейской, 33 ранена девочка 2011 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Как сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР, девочка получила ранение грудной клетки, а также левого предплечья."Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения. Ей оказывается медицинская помощь. Девочка получила осколочные ранения грудной клетки, а также ранение левого предплечья", - сообщили в Минздраве.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874932320.html
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пролетарский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Пролетарский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ
Представительство ДНР: девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ