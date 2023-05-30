https://ria.ru/20230530/obstrel-1875040896.html

Девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ

Девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023

Девочка пострадала при обстреле Пролетарского района Донецка ВСУ

Девочка пострадала в результате обстрела Пролетарского района Донецка из РСЗО украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:48

2023-05-30T12:48

2023-05-30T14:16

специальная военная операция на украине

пролетарский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Девочка пострадала в результате обстрела Пролетарского района Донецка из РСЗО украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 мая по состоянию на 12.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Пролетарский район): - по улице Конармейской, 33 ранена девочка 2011 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Как сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР, девочка получила ранение грудной клетки, а также левого предплечья."Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения. Ей оказывается медицинская помощь. Девочка получила осколочные ранения грудной клетки, а также ранение левого предплечья", - сообщили в Минздраве.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Пролетарского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230529/obstrel-1874932320.html

пролетарский район

донецк

донецкая народная республика

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пролетарский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия