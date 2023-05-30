https://ria.ru/20230530/obstrel-1875033513.html
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 30.05.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:24
2023-05-30T12:24
2023-05-30T12:24
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 2001 года рождения", - написал Шевченко. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874901426.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мэр Шевченко сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Ясиноватой украинскими войсками