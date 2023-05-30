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Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875030128.html
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили еще 16 снарядов по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:10
2023-05-30T12:10
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще 16 снарядов по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ранее сегодня уже сообщалось об обстреле Донецка и Ясиноватой в общей сложности 17 снарядами. О последствиях в обоих случаях не сообщается. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874901426.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще 16 снарядов по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Ранее сегодня уже сообщалось об обстреле Донецка и Ясиноватой в общей сложности 17 снарядами. О последствиях в обоих случаях не сообщается.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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