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Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:17

2023-05-30T11:17

2023-05-30T11:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия