Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875004252.html
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск - РИА Новости, 30.05.2023
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск
Населенные пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:33
2023-05-30T10:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Населенные пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. Так, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Казачьи Лагеря, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир. Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняются. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874901426.html
херсонская область
новая каховка
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, происшествия, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск

Власти сообщили об артиллерийском обстреле левобережья Херсонской области со стороны ВСУ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Населенные пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении.
Так, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Казачьи Лагеря, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир. Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняются.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области
29 мая, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествияКаховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала