https://ria.ru/20230530/obstrel-1875004252.html
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск - РИА Новости, 30.05.2023
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск
Населенные пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:33
2023-05-30T10:33
2023-05-30T10:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Населенные пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. Так, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Казачьи Лагеря, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир. Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняются. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874901426.html
херсонская область
новая каховка
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
Херсонская область подверглась обстрелу украинских войск
Власти сообщили об артиллерийском обстреле левобережья Херсонской области со стороны ВСУ