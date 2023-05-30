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Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта - РИА Новости, 30.05.2023
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Шоубиз
 
11:02 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/niletto-1875006306.html
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта - РИА Новости, 30.05.2023
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта
Певец Niletto (Даниил Прытков) объявил о приостановке своего музыкального проекта на презентации лейбла Quake Music. Он признался, что хочет попробовать себя в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:02
2023-05-30T11:02
шоубиз
музыка
знаменитости
проект
артист
россия
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Певец Niletto (Даниил Прытков) объявил о приостановке своего музыкального проекта на презентации лейбла Quake Music. Он признался, что хочет попробовать себя в других жанрах и образах, сообщает "Муз-ТВ"."Дела в моей музыкальной деятельности обстоят так: касаемо сольных песен проекта Nilettto я не стремлюсь что-либо писать, у меня есть другие имена и альтер эго. В данный момент мне интересно делать фиты с разными исполнителями в разных жанрах", – поделился музыкант. Тем не менее он пока не раскрыл детали своих будущих проектов. Niletto обрел популярность в 2019 году после выхода песни "Любимка". Клип на композицию собрал более 300 миллионов просмотров за три года. Артист также участвовал в шоу "Русский ниндзя" на "Первом канале" и "Песни" на ТНТ.
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музыка, знаменитости, проект, артист, россия
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, Проект, артист, Россия
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта

Niletto рассказал о перезапуске сольной карьеры и желании работать в других жанрах

© Фото : предоставлено пресс-службой исполнителяРоссийский певец Niletto
Российский певец Niletto - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой исполнителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Певец Niletto (Даниил Прытков) объявил о приостановке своего музыкального проекта на презентации лейбла Quake Music. Он признался, что хочет попробовать себя в других жанрах и образах, сообщает "Муз-ТВ".
«
"Дела в моей музыкальной деятельности обстоят так: касаемо сольных песен проекта Nilettto я не стремлюсь что-либо писать, у меня есть другие имена и альтер эго. В данный момент мне интересно делать фиты с разными исполнителями в разных жанрах", – поделился музыкант.
Тем не менее он пока не раскрыл детали своих будущих проектов.
Niletto обрел популярность в 2019 году после выхода песни "Любимка". Клип на композицию собрал более 300 миллионов просмотров за три года. Артист также участвовал в шоу "Русский ниндзя" на "Первом канале" и "Песни" на ТНТ.
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