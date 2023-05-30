https://ria.ru/20230530/niletto-1875006306.html
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта - РИА Новости, 30.05.2023
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта
Певец Niletto (Даниил Прытков) объявил о приостановке своего музыкального проекта на презентации лейбла Quake Music. Он признался, что хочет попробовать себя в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:02
2023-05-30T11:02
2023-05-30T11:02
шоубиз
музыка
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россия
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Певец Niletto (Даниил Прытков) объявил о приостановке своего музыкального проекта на презентации лейбла Quake Music. Он признался, что хочет попробовать себя в других жанрах и образах, сообщает "Муз-ТВ"."Дела в моей музыкальной деятельности обстоят так: касаемо сольных песен проекта Nilettto я не стремлюсь что-либо писать, у меня есть другие имена и альтер эго. В данный момент мне интересно делать фиты с разными исполнителями в разных жанрах", – поделился музыкант. Тем не менее он пока не раскрыл детали своих будущих проектов. Niletto обрел популярность в 2019 году после выхода песни "Любимка". Клип на композицию собрал более 300 миллионов просмотров за три года. Артист также участвовал в шоу "Русский ниндзя" на "Первом канале" и "Песни" на ТНТ.
https://ria.ru/20221122/niletto-1833320360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, знаменитости, проект, артист, россия
Шоубиз, Музыка, Знаменитости, Проект, артист, Россия
Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта
Niletto рассказал о перезапуске сольной карьеры и желании работать в других жанрах