https://ria.ru/20230530/niletto-1875006306.html

Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта

Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта - РИА Новости, 30.05.2023

Niletto объявил о приостановке своего музыкального проекта

Певец Niletto (Даниил Прытков) объявил о приостановке своего музыкального проекта на презентации лейбла Quake Music. Он признался, что хочет попробовать себя в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:02

2023-05-30T11:02

2023-05-30T11:02

шоубиз

музыка

знаменитости

проект

артист

россия

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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Певец Niletto (Даниил Прытков) объявил о приостановке своего музыкального проекта на презентации лейбла Quake Music. Он признался, что хочет попробовать себя в других жанрах и образах, сообщает "Муз-ТВ"."Дела в моей музыкальной деятельности обстоят так: касаемо сольных песен проекта Nilettto я не стремлюсь что-либо писать, у меня есть другие имена и альтер эго. В данный момент мне интересно делать фиты с разными исполнителями в разных жанрах", – поделился музыкант. Тем не менее он пока не раскрыл детали своих будущих проектов. Niletto обрел популярность в 2019 году после выхода песни "Любимка". Клип на композицию собрал более 300 миллионов просмотров за три года. Артист также участвовал в шоу "Русский ниндзя" на "Первом канале" и "Песни" на ТНТ.

https://ria.ru/20221122/niletto-1833320360.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, знаменитости, проект, артист, россия