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В России научились делать бионефть из водорослей и отходов - РИА Новости, 30.05.2023
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Наука
 
09:00 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html
В России научились делать бионефть из водорослей и отходов
В России научились делать бионефть из водорослей и отходов - РИА Новости, 30.05.2023
В России научились делать бионефть из водорослей и отходов
Технологию синтеза бионефти из морских водорослей и биологических отходов предложили ученые БФУ им. И.Канта. По их словам, разработка поможет уменьшить... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:00
2023-05-30T09:00
наука
навигатор абитуриента
наука
университетская наука
россия
балтийский федеральный университет
нефть
калининград
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Технологию синтеза бионефти из морских водорослей и биологических отходов предложили ученые БФУ им. И.Канта. По их словам, разработка поможет уменьшить парниковые выбросы и уровень органического загрязнения, а также позволит снизить расход ископаемой нефти. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Поиск альтернативных источников энергии на основе природоподобных технологий – важное научное направление, которое, по словам специалистов, поможет обеспечить устойчивое развитие энергетики в ближайшие десятилетия.Исследователи Балтийского федерального университет им. И.Канта предложили способ получения синтетической нефти из биомассы, в основе которого лежит реальный геологический процесс формирования нефти."Источником биомассы в нашей технологии служат крупные водоросли, избыточный ил, осадки сточных вод и древесные отходы. Влажная биомасса нагревается до 260–300°C в реакторе автоклавного типа, что приводит к повышению давления до 3–6 МПа", – рассказала научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова.В ходе этого процесса происходит разрыв связей в крупных органических молекулах, что и приводит к формированию нефтеподобных веществ. Аналогичные условия в среде древних океанов, как объяснили ученые, были причиной синтеза природной нефти."Использование нашего метода позволит обеспечить утилизацию органических отходов, снижение выбросов парниковых газов в процессе гниения биомассы, а также заменить часть ископаемой нефти бионефтью, которая признана углеродно-нейтральной", – отметила Куликова.В ходе исследования научный коллектив также проанализировал состав нефтематеринских пород и впервые в мире выделил ряд катионов тяжелых металлов, которые выступают катализаторами при образовании нефти. Эти данные, по словам ученых, имеют большое значение для дальнейшего развития технологии синтеза бионефти.Синтетическая нефть не требует создания отдельной инфраструктуры, подчеркнули ученые: ее можно добавлять к обычной нефти для переработки на уже существующих предприятиях.На разработку получен патент №2787537. На данном этапе ученые работают над снижением энергоемкости процесса и повышением выхода нефти, а также над адаптацией технологии для других видов отходов.
https://ria.ru/20230524/nauka-1873661898.html
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навигатор абитуриента, наука, университетская наука, россия, балтийский федеральный университет, нефть, калининград
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука, Россия, Балтийский федеральный университет, Нефть, Калининград

В России научились делать бионефть из водорослей и отходов

© Фото : пресс-служба БФУНаучный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой
Научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : пресс-служба БФУ
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Технологию синтеза бионефти из морских водорослей и биологических отходов предложили ученые БФУ им. И.Канта. По их словам, разработка поможет уменьшить парниковые выбросы и уровень органического загрязнения, а также позволит снизить расход ископаемой нефти. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Поиск альтернативных источников энергии на основе природоподобных технологий – важное научное направление, которое, по словам специалистов, поможет обеспечить устойчивое развитие энергетики в ближайшие десятилетия.
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Исследователи Балтийского федерального университет им. И.Канта предложили способ получения синтетической нефти из биомассы, в основе которого лежит реальный геологический процесс формирования нефти.
«
"Источником биомассы в нашей технологии служат крупные водоросли, избыточный ил, осадки сточных вод и древесные отходы. Влажная биомасса нагревается до 260–300°C в реакторе автоклавного типа, что приводит к повышению давления до 3–6 МПа", – рассказала научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова.
© Фото : пресс-служба БФУПодготовка биомассы водорослей для эксперимента
Подготовка биомассы водорослей для эксперимента
Подготовка биомассы водорослей для эксперимента
© Фото : пресс-служба БФУ
1 из 10
© Фото : пресс-служба БФУНаучный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой
Научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой
Научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой
© Фото : пресс-служба БФУ
2 из 10
© Фото : пресс-служба БФУРазделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
3 из 10
© Фото : пресс-служба БФУРазделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
4 из 10
© Фото : пресс-служба БФУРазделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
5 из 10
© Фото : пресс-служба БФУУченый БФУ им. И. Канта Станислав Сухих загружает в реактор водоросли с дистиллированной водой
Ученый БФУ им. И. Канта Станислав Сухих загружает в реактор водоросли с дистиллированной водой
Ученый БФУ им. И. Канта Станислав Сухих загружает в реактор водоросли с дистиллированной водой
© Фото : пресс-служба БФУ
6 из 10
© Фото : пресс-служба БФУВодоросли с дистиллированной водой загружают в реактор
Водоросли с дистиллированной водой загружают в реактор
Водоросли с дистиллированной водой загружают в реактор
© Фото : пресс-служба БФУ
7 из 10
© Фото : пресс-служба БФУ

Смесь в реакторе нагревается до 400°C, происходит разрушение биомассы и переход в жидкую фазу

Смесь в реакторе нагревается до 400 градусов цельсия, происходит разрушение биомассы и переход в жидкую фазу

Смесь в реакторе нагревается до 400°C, происходит разрушение биомассы и переход в жидкую фазу

© Фото : пресс-служба БФУ
8 из 10
© Фото : пресс-служба БФУСмесь воды и нефти разделяют с применением специальных растворителей
Смесь воды и нефти разделяют с применением специальных растворителей
Смесь воды и нефти разделяют с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
9 из 10
© Фото : пресс-служба БФУВ результате ученые получают синтетическую нефть и водную фазу
В результате ученые получают синтетическую нефть и водную фазу
В результате ученые получают синтетическую нефть и водную фазу
© Фото : пресс-служба БФУ
10 из 10
Подготовка биомассы водорослей для эксперимента
© Фото : пресс-служба БФУ
1 из 10
Научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова за работой
© Фото : пресс-служба БФУ
2 из 10
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
3 из 10
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
4 из 10
Разделение смеси воды и нефти с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
5 из 10
Ученый БФУ им. И. Канта Станислав Сухих загружает в реактор водоросли с дистиллированной водой
© Фото : пресс-служба БФУ
6 из 10
Водоросли с дистиллированной водой загружают в реактор
© Фото : пресс-служба БФУ
7 из 10

Смесь в реакторе нагревается до 400°C, происходит разрушение биомассы и переход в жидкую фазу

© Фото : пресс-служба БФУ
8 из 10
Смесь воды и нефти разделяют с применением специальных растворителей
© Фото : пресс-служба БФУ
9 из 10
В результате ученые получают синтетическую нефть и водную фазу
© Фото : пресс-служба БФУ
10 из 10
В ходе этого процесса происходит разрыв связей в крупных органических молекулах, что и приводит к формированию нефтеподобных веществ. Аналогичные условия в среде древних океанов, как объяснили ученые, были причиной синтеза природной нефти.
"Использование нашего метода позволит обеспечить утилизацию органических отходов, снижение выбросов парниковых газов в процессе гниения биомассы, а также заменить часть ископаемой нефти бионефтью, которая признана углеродно-нейтральной", – отметила Куликова.
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В ходе исследования научный коллектив также проанализировал состав нефтематеринских пород и впервые в мире выделил ряд катионов тяжелых металлов, которые выступают катализаторами при образовании нефти. Эти данные, по словам ученых, имеют большое значение для дальнейшего развития технологии синтеза бионефти.
Синтетическая нефть не требует создания отдельной инфраструктуры, подчеркнули ученые: ее можно добавлять к обычной нефти для переработки на уже существующих предприятиях.
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На разработку получен патент №2787537. На данном этапе ученые работают над снижением энергоемкости процесса и повышением выхода нефти, а также над адаптацией технологии для других видов отходов.
 
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