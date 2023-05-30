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ГД может предложить создать Министерство по делам национальностей - РИА Новости, 30.05.2023
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18:56 30.05.2023 (обновлено: 19:07 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/natsiya-1875169456.html
ГД может предложить создать Министерство по делам национальностей
ГД может предложить создать Министерство по делам национальностей - РИА Новости, 30.05.2023
ГД может предложить создать Министерство по делам национальностей
Госдума может рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность расширения полномочий Федерального агентства по делам национальностей и создания... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:56
2023-05-30T19:07
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума может рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность расширения полномочий Федерального агентства по делам национальностей и создания министерства по делам национальностей, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе. "Рекомендовать Правительству Российской Федерации... рассмотреть предложение о целесообразности расширения полномочий Федерального агентства по делам национальностей и создания в структуре федеральных органов исполнительной власти Министерства по делам национальностей", - говорится в проекте постановления. Кроме того, проектом постановления предлагается рекомендовать правительству завершить разработку и ускорить внесение в ГД законопроекта "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства", а также поддержать инициативу комитета ГД по делам СНГ о проведении парламентских слушаний по его обсуждению. Кроме этого, Дума может рекомендовать правительству "исходить из необходимости увеличения финансирования в целом государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" при подготовке законопроекта о федеральном бюджете. Согласно тексту проекта постановления, Дума может рекомендовать правительству проработать вопрос о представлении ежегодного доклада кабмина Федеральному Собранию "о ходе реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html
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госдума рф, снг, россия, общество
Госдума РФ, СНГ, Россия, Общество
ГД может предложить создать Министерство по делам национальностей

Госдума может предложить правительству создать Министерство по делам национальностей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума может рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность расширения полномочий Федерального агентства по делам национальностей и создания министерства по делам национальностей, соответствующий проект постановления размещен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Правительству Российской Федерации... рассмотреть предложение о целесообразности расширения полномочий Федерального агентства по делам национальностей и создания в структуре федеральных органов исполнительной власти Министерства по делам национальностей", - говорится в проекте постановления.
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Кроме того, проектом постановления предлагается рекомендовать правительству завершить разработку и ускорить внесение в ГД законопроекта "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства", а также поддержать инициативу комитета ГД по делам СНГ о проведении парламентских слушаний по его обсуждению.
Кроме этого, Дума может рекомендовать правительству "исходить из необходимости увеличения финансирования в целом государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" при подготовке законопроекта о федеральном бюджете. Согласно тексту проекта постановления, Дума может рекомендовать правительству проработать вопрос о представлении ежегодного доклада кабмина Федеральному Собранию "о ходе реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
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