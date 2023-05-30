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СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России - РИА Новости, 30.05.2023
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18:01 30.05.2023 (обновлено: 20:34 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html
СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России
СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России - РИА Новости, 30.05.2023
СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России
Соединенные Штаты могут развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:01
2023-05-30T20:34
в мире
сша
европа
евросоюз
нато
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин в статье для Global Times."Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на Европейском континенте", — отметил публицист.По словам эксперта, Соединенные Штаты рассчитывают таким образом разрушить европейскую экономику и усилить зависимость ЕС от Вашингтона. При этом он добавил, что суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом НАТО."Между тем, поскольку российско-украинский конфликт отнял у США много энергии и ресурсов, они, вероятно, будут рассматривать усугубляющийся раскол между Сербией и Косово как возможность, которой они могут воспользоваться", — поделился мнением Сонг Чжунпин.Конечная цель Белого дома заключается в том, чтобы и Европа, и Россия понесли потери, что позволило бы Вашингтону сохранить свою гегемонию, подытожил автор.
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html
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в мире, сша, европа, евросоюз, нато
В мире, США, Европа, Евросоюз, НАТО
СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России

Global Times: США хотят развязать войну в Сербии из-за провала плана на Украине

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин в статье для Global Times.
"Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на Европейском континенте", — отметил публицист.
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По словам эксперта, Соединенные Штаты рассчитывают таким образом разрушить европейскую экономику и усилить зависимость ЕС от Вашингтона. При этом он добавил, что суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом НАТО.
«
"Между тем, поскольку российско-украинский конфликт отнял у США много энергии и ресурсов, они, вероятно, будут рассматривать усугубляющийся раскол между Сербией и Косово как возможность, которой они могут воспользоваться", — поделился мнением Сонг Чжунпин.
Конечная цель Белого дома заключается в том, чтобы и Европа, и Россия понесли потери, что позволило бы Вашингтону сохранить свою гегемонию, подытожил автор.
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