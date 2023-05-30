https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html

СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России

СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России - РИА Новости, 30.05.2023

СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России

Соединенные Штаты могут развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:01

2023-05-30T18:01

2023-05-30T20:34

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты могут развязать войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе, написал китайский военный эксперт и телекомментатор Сонг Чжунпин в статье для Global Times."Поскольку российско-украинский конфликт не принес желаемого эффекта для США, Вашингтону необходимо создать новую войну на Европейском континенте", — отметил публицист.По словам эксперта, Соединенные Штаты рассчитывают таким образом разрушить европейскую экономику и усилить зависимость ЕС от Вашингтона. При этом он добавил, что суверенитет и национальная безопасность Сербии не являются приоритетом НАТО."Между тем, поскольку российско-украинский конфликт отнял у США много энергии и ресурсов, они, вероятно, будут рассматривать усугубляющийся раскол между Сербией и Косово как возможность, которой они могут воспользоваться", — поделился мнением Сонг Чжунпин.Конечная цель Белого дома заключается в том, чтобы и Европа, и Россия понесли потери, что позволило бы Вашингтону сохранить свою гегемонию, подытожил автор.

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html

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в мире, сша, европа, евросоюз, нато