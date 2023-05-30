https://ria.ru/20230530/nato-1875114509.html

НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток, заявил Путин

НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2023

НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на Восток, заявил Путин

НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток, да еще и до Украины добралась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:15

2023-05-30T16:15

2023-05-30T16:33

нато

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток, да еще и до Украины добралась, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что в период становления независимой Украины с самого начала Украина объявила себя нейтральным государством."Вместо этого постепенно-постепенно встали на другой путь присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России и создавалась исключительно для борьбы с Советским Союзом и Россией. А в 2008 году без всяких внешних признаков какой-то напряженности военно-политической объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны, страны альянса в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, да еще и до Украины добрались", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике. -

https://ria.ru/20230518/nato-1872663384.html

украина

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нато, украина, владимир путин, россия