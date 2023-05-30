https://ria.ru/20230530/nalogi-1875071970.html

Приставы Новгородской области заставили жителя США оплатить долг по налогам

Приставы Новгородской области заставили жителя США оплатить долг по налогам - РИА Новости, 30.05.2023

Приставы Новгородской области заставили жителя США оплатить долг по налогам

Сотрудники Управления ФССП России по Новгородской области вынудили должника, проживающего в США, полностью рассчитываться с долгами по налогам, сообщает... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:32

2023-05-30T14:32

2023-05-30T14:32

сша

новгородская область

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники Управления ФССП России по Новгородской области вынудили должника, проживающего в США, полностью рассчитываться с долгами по налогам, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее зарегистрированный в Великом Новгороде гражданин продал квартиру в Москве, однако налог по сделке своевременно не оплатил. В отношении мужчины судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании более 160 тысяч рублей по налогам. "При этом должник вместе со своей семьей уже проживал в США. Судебные приставы воспользовались социальными сетями, которые позволили установить связь с гражданином К., сообщить ему о возбуждении исполнительного производства и о возможных последствиях за неуплату долга по российскому законодательству", - уточняется в сообщении. В результате долг выплатил родственник жителя США, с которым должник обещал рассчитаться.

https://ria.ru/20230522/dolgi-1873332818.html

https://ria.ru/20230426/nalog-1867751865.html

сша

новгородская область

россия

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сша, новгородская область, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)