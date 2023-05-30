https://ria.ru/20230530/nalogi-1875071970.html
Приставы Новгородской области заставили жителя США оплатить долг по налогам
Приставы Новгородской области заставили жителя США оплатить долг по налогам - РИА Новости, 30.05.2023
Приставы Новгородской области заставили жителя США оплатить долг по налогам
Сотрудники Управления ФССП России по Новгородской области вынудили должника, проживающего в США, полностью рассчитываться с долгами по налогам, сообщает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:32
2023-05-30T14:32
2023-05-30T14:32
сша
новгородская область
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники Управления ФССП России по Новгородской области вынудили должника, проживающего в США, полностью рассчитываться с долгами по налогам, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее зарегистрированный в Великом Новгороде гражданин продал квартиру в Москве, однако налог по сделке своевременно не оплатил. В отношении мужчины судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании более 160 тысяч рублей по налогам. "При этом должник вместе со своей семьей уже проживал в США. Судебные приставы воспользовались социальными сетями, которые позволили установить связь с гражданином К., сообщить ему о возбуждении исполнительного производства и о возможных последствиях за неуплату долга по российскому законодательству", - уточняется в сообщении. В результате долг выплатил родственник жителя США, с которым должник обещал рассчитаться.
https://ria.ru/20230522/dolgi-1873332818.html
https://ria.ru/20230426/nalog-1867751865.html
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сша, новгородская область, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
США, Новгородская область, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы Новгородской области заставили жителя США оплатить долг по налогам
Сотрудники ФССП России вынудили проживающего в США должника оплатить долги по налогам