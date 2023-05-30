Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 30.05.2023 (обновлено: 12:43 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1875035704.html
Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии
Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии - РИА Новости, 30.05.2023
Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии
Совет ЕС согласовал почти двукратное увеличение макрофинансовой помощи Молдавии на 2023 год: со 150 миллионов евро до 295 миллионов евро, следует из... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:30
2023-05-30T12:43
в мире
молдавия
евросоюз
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Совет ЕС согласовал почти двукратное увеличение макрофинансовой помощи Молдавии на 2023 год: со 150 миллионов евро до 295 миллионов евро, следует из распространенного Советом заявления."Макрофинансовая помощь Евросоюза направлена на содействие экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ Молдавии в дополнение к ресурсам, предоставленным ей в соответствии с финансовым соглашением, заключенным с МВФ", - указывается в документе.Сообщается, что в рамках этой помощи ЕС предоставит Молдавии 220 миллионов евро в виде займов и до 75 миллионов евро в форме грантов.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз, мвф
В мире, Молдавия, Евросоюз, МВФ
Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии

Совет ЕС увеличил макрофинансовую помощь Молдавии почти в два раза до 295 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Совет ЕС согласовал почти двукратное увеличение макрофинансовой помощи Молдавии на 2023 год: со 150 миллионов евро до 295 миллионов евро, следует из распространенного Советом заявления.
"Макрофинансовая помощь Евросоюза направлена на содействие экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ Молдавии в дополнение к ресурсам, предоставленным ей в соответствии с финансовым соглашением, заключенным с МВФ", - указывается в документе.
Сообщается, что в рамках этой помощи ЕС предоставит Молдавии 220 миллионов евро в виде займов и до 75 миллионов евро в форме грантов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияЕвросоюзМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала