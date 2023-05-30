https://ria.ru/20230530/moldaviya-1875035704.html

Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии

Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии - РИА Новости, 30.05.2023

Совет ЕС почти в два раза увеличил макрофинансовую помощь Молдавии

Совет ЕС согласовал почти двукратное увеличение макрофинансовой помощи Молдавии на 2023 год: со 150 миллионов евро до 295 миллионов евро, следует из... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:30

2023-05-30T12:30

2023-05-30T12:43

в мире

молдавия

евросоюз

мвф

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Совет ЕС согласовал почти двукратное увеличение макрофинансовой помощи Молдавии на 2023 год: со 150 миллионов евро до 295 миллионов евро, следует из распространенного Советом заявления."Макрофинансовая помощь Евросоюза направлена на содействие экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ Молдавии в дополнение к ресурсам, предоставленным ей в соответствии с финансовым соглашением, заключенным с МВФ", - указывается в документе.Сообщается, что в рамках этой помощи ЕС предоставит Молдавии 220 миллионов евро в виде займов и до 75 миллионов евро в форме грантов.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, евросоюз, мвф