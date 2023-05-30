https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее

Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее - РИА Новости, 30.05.2023

Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее

Майя Санду объявила о создании специального центра по борьбе с российской пропагандой — чтобы защититься от врагов, которые хотят разделить и грабить молдавский РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:09

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Майя Санду объявила о создании специального центра по борьбе с российской пропагандой — чтобы защититься от врагов, которые хотят разделить и грабить молдавский народ. Однако после выступления ее саму обвинили в оккупации страны.Оккупированное государствоЧетыре года назад молдавская оппозиция под руководством тогда еще экс-министра просвещения Санду и президента Игоря Додона приняла в парламенте "Декларацию о захваченном государстве" и тем самым положила конец коррумпированному режиму Владимира Плахотнюка. Несколько месяцев страна жила надеждой на гармоничное развитие, но затем коалиция развалилась. По словам бывшего премьера Иона Кику, сейчас ситуация в республике даже хуже, чем при Плахотнюке, — и виновно в этом правительство Санду.Во-первых, в 2022-м в Молдавии закрыли семь телеканалов, чего никогда прежде не случалось. Поводом стал отказ СМИ освещать спецоперацию России на Украине. Критиковать Москву они не хотели, а хвалить было нельзя. Попутно представителям оппозиции запретили выступать на общественном телевидении. Во-вторых, Санду подчинила себе все силовые ведомства и, как выразился Кику, узаконила "коррумпирование чиновников". В частности, закрепила в законе надбавку в 40 процентов к зарплате тем бюрократам, которые исполняют ее распоряжения.У других политиков тоже много претензий к действующему президенту. Предыдущий глава государства Додон утверждает, что Санду обменяла евразийскую интеграцию на европейскую и тем самым обрекла Кишинев на экономический кризис. Так, по итогам 2022-го инфляция в Молдавии оказалась выше 30 процентов, а 60 процентов местных жителей тратили две трети доходов на оплату счетов за газ и электричество. Ирина Влах, покидающая пост главы Гагаузии, утверждает, что президент и партия "Действие и солидарность" раскололи общество. По ее словам, Майя Санду считает половину страны "хорошими людьми", а вторую половину — "врагами демократии".На любое недовольство Санду отвечает обвинениями в адрес России. Якобы Москва и ее агенты влияния обрушили молдавскую экономику, чтобы спровоцировать государственный переворот. Учитывая, что с конца февраля в республике действует чрезвычайное положение, возразить президенту никто не может, а она пользуется расширившимися полномочиями, чтобы протолкнуть страну в Евросоюз.Прощание молдаванкиПрежде всего, Санду хочет исключить Молдавию из СНГ. О начале процедуры "развода" 15 мая объявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу. По его словам, Кишинев не может оставаться в Содружестве, так как Россия "варварски напала на Украину". При этом организацию он назвал инструментом Москвы для контроля над бывшими советскими республиками.Параллельно молдавский МИД проводит инвентаризацию соглашений в рамках СНГ, чтобы некоторые расторгнуть. Как сказал глава ведомства Нику Попеску, в общей сложности Кишинев планирует избавиться примерно от 20 обязательств. Пока парламент проголосовал только за выход из соглашения о вещании телерадиокомпании "Мир". Вместе с тем с начала СВО республика перестала участвовать в работе ключевых органов СНГ: Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел и Межпарламентской ассамблее.Чтобы ни у кого не было сомнений в решимости Кишинева разорвать отношения с Москвой, Санду заявила о готовности арестовать Владимира Путина по требованию Международного уголовного суда. Власти других стран СНГ, подписавших Римский статус, отказались выполнять это указание.Безальтернативный курсВыступая на многотысячном митинге в центре Кишинева 21 мая, президент заявила, что собирается закрепить в Конституции республики курс на евроинтеграцию. Она надеется, что Молдавия станет членом Евросоюза до 2030-го. Такая позиция неслучайна: в 2020-м Санду победила благодаря тому, что за рубежом за нее проголосовали 93 процента избирателей. По мнению молдавских наблюдателей, в 2024-м она попробует переизбраться, поэтому нужно реанимировать поддержку диаспоры. Пока, по данным Социального-политического барометра, Санду поддерживает 38 процентов электората, Додона — 45.Митинг за евроинтеграцию удался. На центральной площади Кишинева собрали, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек. До этого считалось, что массы людей на улицы столицы может выводить только оппозиция, но Санду превзошла противников минимум в два раза.В остальном президент не удивила. Как всегда, подчеркнула: если бы не Украина, Россия уже захватывала бы Молдавию. По ее словам, гарантированно спастись от Москвы можно только в Евросоюзе. Почему там, а не в НАТО? Потому что, по опросам, только 26 процентов молдаван хотят стать членами Североатлантического альянса — подавляющее большинство выступает за сохранение нейтрального статуса. Зато евроинтеграцию поддерживают почти 59 процентов респондентов.Молдавия получила статус кандидата в члены Евросоюза прошлой весной. Однако чтобы мечта сбылась, нужно повысить уровень жизни в стране и урегулировать конфликт с Приднестровьем. Как известно, экономический кризис за минувший год усилился, а переговоры с Тирасполем вообще не идут. Вместо этого Кишинев грозит жителям левого берега Днестра уголовными делами за сепаратизм и пытается перевооружить армию.Второе ПриднестровьеВ мае на Санду обрушилось еще одно несчастье. Жители Гагаузской автономии выбрали главой региона (башканом) Евгению Гуцул — представительницу оппозиционной партии "Шор", которую президент больше года старается запретить под разными предлогами. Во время предвыборной кампании и голосования к Гуцул не было никаких претензий со стороны властей и независимых наблюдателей. Но вопросы появились после ее победы.Команда Санду обвинила Гуцул в подкупе избирателей и приписывании голосов умерших людей. Чтобы найти улики, присланная из Кишинева полиция пыталась изъять из ЦИК Гагаузии погашенные бюллетени, но из-за массовых протестов получила только копии. Доказательств не нашли, и Апелляционная палата Комрата (столица автономии) признала победу Гуцул.Остроты конфликту придает то, что автономия традиционно считается пророссийским регионом. Местные жители хотят в ЕАЭС, поддерживают спецоперацию на Украине, а избранный лидер обещает дружить с Москвой. Санду на выборах выступала за кандидатуру посла Молдавии в Турции Дмитрия Кройтора, но он занял только четвертое место. При этом ее саму в Комрате называют оккупантом.После небольшой заминки пресс-секретарь администрации президента Ирина Готишан заявила, что Гуцул все-таки приведут к власти. Впрочем, оппозиция готовится к тому, что Санду воспользуется большинством своей партии в парламенте, чтобы изменить закон об особом статусе Гагаузии. Дело в том, что по нынешним правилам Гуцул должна войти в состав правительства, но члены кабинета министров заявили, что не собираются с ней работать, так как она не разделяет европейские ценности. В противовес этим планам власти Гагаузии требуют от Кишинева расширить автономию и закрепить это в конституции.Холодная войнаМолдавские эксперты считают, что Санду не заинтересована в объединении общества. Ей вполне хватает дружеских отношений с западными лидерами и тех голосов избирателей, что у нее уже есть."Она только раскалывает людей и отдаляет их друг от друга. Таким образом, пытается отвлечь общество от экономического кризиса. Складывается впечатление, что Санду вообще не планирует проводить президентские или парламентские выборы, потому что ее рейтинг от таких действий только снижается. К примеру, на выборах главы государства в 2020-м она обещала не трогать тех, кто празднует День Победы. Теперь же решила запретить людям собираться 9 Мая, а памятной датой сделать 8 мая — День памяти и скорби", — говорит молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев.По его словам, Санду просто игнорирует тех, кто с ней не согласен. Возможно, президент готовится развернуть масштабные репрессии, чтобы ликвидировать оппозицию и молдавскую государственность."Санду ищет любой повод, чтобы оскорбить и унизить пророссийскую часть общества. При этом речь идет минимум о 40 процентах жителей. На местных выборах, которые запланированы на осень, у команды Санду остаются неплохие шансы на победу, поскольку она угрожает оставить регионы без финансирования, если там к власти придет оппозиция. Но на президентских выборах в 2024-м появится шанс избавиться от такого главы государства", — считает политолог Дмитрий Кисеев.По мнению экспертов, чем больше Санду угнетает пророссийских граждан, тем сильнее они сплачиваются. Пока оппозиция очень слаба, но пример Гагаузии, отстоявшей итоги выборов за счет всеобщей консолидации, вселил надежду в противников действующего режима.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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