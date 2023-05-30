https://ria.ru/20230530/megafon-1875016559.html

"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций

"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций - РИА Новости, 30.05.2023

"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций

Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:21

2023-05-30T11:21

2023-05-30T11:29

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из опубликованного во вторник в официальном журнале ЕС документа.ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, а следовательно, незаконно.Комментарий суда Евросоюза о сроках рассмотрения иска РИА Новости пока получить не удалось.

https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875012355.html

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Владимир Лаврентьев

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