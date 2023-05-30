https://ria.ru/20230530/megafon-1875016559.html
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций - РИА Новости, 30.05.2023
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций
Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:21
2023-05-30T11:21
2023-05-30T11:29
мегафон
экономика
совет евросоюза
евросоюз
европа
санкции
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:335:3044:2047_1920x0_80_0_0_d973c30f6f40613a67f69cf5b5586759.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из опубликованного во вторник в официальном журнале ЕС документа.ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, а следовательно, незаконно.Комментарий суда Евросоюза о сроках рассмотрения иска РИА Новости пока получить не удалось.
https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875012355.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3b5f4424ff8a768deef30b080247094f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мегафон, экономика, совет евросоюза, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии, в мире, новости компаний - экономика
Мегафон, Экономика, Совет Евросоюза, Евросоюз, Европа, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Новости компаний - Экономика
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за экспортных ограничений против компании