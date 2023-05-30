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"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций - РИА Новости, 30.05.2023
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11:21 30.05.2023 (обновлено: 11:29 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/megafon-1875016559.html
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций - РИА Новости, 30.05.2023
"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций
Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:21
2023-05-30T11:29
мегафон
экономика
совет евросоюза
евросоюз
европа
санкции
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из опубликованного во вторник в официальном журнале ЕС документа.ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, а следовательно, незаконно.Комментарий суда Евросоюза о сроках рассмотрения иска РИА Новости пока получить не удалось.
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"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за санкций

"Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза из-за экспортных ограничений против компании

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании MegaFon. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Российский мобильный оператор "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил введение экспортных ограничений против компании, следует из опубликованного во вторник в официальном журнале ЕС документа.
ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.
В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, а следовательно, незаконно.
Комментарий суда Евросоюза о сроках рассмотрения иска РИА Новости пока получить не удалось.
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