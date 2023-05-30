https://ria.ru/20230530/medal-1875180147.html
Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска"
Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска" - РИА Новости, 30.05.2023
Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска"
Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска" - эту региональную... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:49
2023-05-30T19:49
2023-05-30T20:26
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
артемовск
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875177993_0:507:904:1016_1920x0_80_0_0_e565a256969704f9d381855320c2bcde.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска" - эту региональную награду с изображением короны Российской империи и гербом ДНР будут вручать бойцам, которые принимали участие в освобождении города и его разминировании с начала специальной военной операции."В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленными защитникам Донецкой Народной Республики при штурме и освобождении города Артемовска от вооруженных формирований Украины... постановляю... утвердить положение о медали "За освобождение Артемовска", - говорится в указе врио главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на сайте руководителя региона.В обнародованном там же положении о награде говорится, что ее удостаиваются бойцы, принимавшие непосредственное участие в освобождении Артемовска с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Кроме того, медалью награждаются саперы, принимающие участие в разминировании города с начала спецоперации и "до момента окончания работ".Указ вступает в силу со дня его официального опубликования – 30 мая 2023 года.Республиканская награда, о которой идет речь, была учреждена 25 мая. Медаль, которая носится на левой стороне груди, изготавливается из металла золотистого цвета. На ее лицевой стороне изображены стилизованная корона Российской империи, герб ДНР а также лента с надписью "Артемовск" заглавными буквами, меч и обушок - инструмент для добычи горных пород. На оборотной стороне по окружности размещена надпись "За освобождение Артемовска", также выполненная заглавными буквами, и дата "20 мая 2023 года". Ниже изображена лента, под ней - порядковый номер медали.Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html
https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html
донецкая народная республика
россия
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875177993_72:451:840:1027_1920x0_80_0_0_d9333b1201ded5740f018fc91071e265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, артемовск
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Артемовск, Специальная военная операция на Украине
Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска"
Врио главы ДНР Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска"