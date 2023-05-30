https://ria.ru/20230530/medal-1875180147.html

Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска"

Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска" - РИА Новости, 30.05.2023

Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска"

Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска" - эту региональную... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:49

2023-05-30T19:49

2023-05-30T20:26

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

артемовск

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875177993_0:507:904:1016_1920x0_80_0_0_e565a256969704f9d381855320c2bcde.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об утверждении медали "За освобождение Артемовска" - эту региональную награду с изображением короны Российской империи и гербом ДНР будут вручать бойцам, которые принимали участие в освобождении города и его разминировании с начала специальной военной операции."В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленными защитникам Донецкой Народной Республики при штурме и освобождении города Артемовска от вооруженных формирований Украины... постановляю... утвердить положение о медали "За освобождение Артемовска", - говорится в указе врио главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на сайте руководителя региона.В обнародованном там же положении о награде говорится, что ее удостаиваются бойцы, принимавшие непосредственное участие в освобождении Артемовска с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Кроме того, медалью награждаются саперы, принимающие участие в разминировании города с начала спецоперации и "до момента окончания работ".Указ вступает в силу со дня его официального опубликования – 30 мая 2023 года.Республиканская награда, о которой идет речь, была учреждена 25 мая. Медаль, которая носится на левой стороне груди, изготавливается из металла золотистого цвета. На ее лицевой стороне изображены стилизованная корона Российской империи, герб ДНР а также лента с надписью "Артемовск" заглавными буквами, меч и обушок - инструмент для добычи горных пород. На оборотной стороне по окружности размещена надпись "За освобождение Артемовска", также выполненная заглавными буквами, и дата "20 мая 2023 года". Ниже изображена лента, под ней - порядковый номер медали.Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html

https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, артемовск