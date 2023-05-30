https://ria.ru/20230530/marshrutka-1875061877.html
В Омске сгорела маршрутка
В Омске сгорела маршрутка - РИА Новости, 30.05.2023
В Омске сгорела маршрутка
Прокуратура организовала проверку из-за загоревшегося в Омске маршрутного такси с пассажирами, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:53
2023-05-30T13:53
2023-05-30T13:53
происшествия
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россия
омская область
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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за загоревшегося в Омске маршрутного такси с пассажирами, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. Пожар произошел в 13.25 (10.25 мск) на улице Богдана Хмельницкого. На остановке ПО "Полет" загорелась маршрутка №64 (Ул. Дергачева — пос. Дальний). По информации ГУМЧС России по Омской области, в салоне находились восемь человек. Они вместе с водителем самостоятельно покинули горящий автомобиль. Никто не пострадал. "Прокуратура города Омска организовал проверку по факту возгорания маршрутного транспортного средства у ООТ "Полет", - говорится в сообщении областной прокуратуры. В 13.35 (10.35 мск) возгорание было локализовано, в 14.09 (11.09 мск) пожар был полностью потушен. В работах были задействованы 14 пожарных на трёх машинах. Как видно на фото в соцсетях, микроавтобус выгорел дотла.
https://ria.ru/20230426/gazel-1867920241.html
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РИА Новости
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
В Омске сгорела маршрутка
Прокуратура организовала проверку из-за загоревшейся в Омске маршрутки