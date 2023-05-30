Рейтинг@Mail.ru
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/manevr-1875205423.html
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре - РИА Новости, 30.05.2023
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре
Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:22
2023-05-30T23:22
в мире
китай
южно-китайское море
сша
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806425470_0:76:1464:900_1920x0_80_0_0_0f9b860615431098eb74eb08cf34e3e3.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем, заявило во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. "Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю. Самолет RС-135 выполнял безопасный и рутинный полет в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в полном соответствии с международным правом", - говорится в распространенном заявлении командования. Спутной струей или спутным следом называются возмущенные массы воздуха, образовывающиеся при полете самолета. Как подчеркивается в заявлении, США оставляют за собой право летать, плавать и действовать везде, где это позволяют нормы международного права. "Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом", - добавили в командовании.
https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875002599.html
китай
южно-китайское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806425470_82:0:1383:976_1920x0_80_0_0_f239e3fd004e7d6287832fe655124d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, южно-китайское море, сша, вооруженные силы сша
В мире, Китай, Южно-Китайское море, США, Вооруженные силы США
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре

ВС США обвинили истребитель Китая в агрессивном маневре над Южно-Китайским морем

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16Истребитель J-16
Истребитель J-16 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16
Истребитель J-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем, заявило во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.
"Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю. Самолет RС-135 выполнял безопасный и рутинный полет в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в полном соответствии с международным правом", - говорится в распространенном заявлении командования.
Спутной струей или спутным следом называются возмущенные массы воздуха, образовывающиеся при полете самолета.
Как подчеркивается в заявлении, США оставляют за собой право летать, плавать и действовать везде, где это позволяют нормы международного права. "Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом", - добавили в командовании.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США
Вчера, 10:23
 
В миреКитайЮжно-Китайское мореСШАВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала