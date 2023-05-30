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ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре - РИА Новости, 30.05.2023
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре
Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:22
2023-05-30T23:22
2023-05-30T23:22
в мире
китай
южно-китайское море
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем, заявило во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. "Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю. Самолет RС-135 выполнял безопасный и рутинный полет в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в полном соответствии с международным правом", - говорится в распространенном заявлении командования. Спутной струей или спутным следом называются возмущенные массы воздуха, образовывающиеся при полете самолета. Как подчеркивается в заявлении, США оставляют за собой право летать, плавать и действовать везде, где это позволяют нормы международного права. "Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом", - добавили в командовании.
https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875002599.html
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в мире, китай, южно-китайское море, сша, вооруженные силы сша
В мире, Китай, Южно-Китайское море, США, Вооруженные силы США
ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре
ВС США обвинили истребитель Китая в агрессивном маневре над Южно-Китайским морем
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем, заявило во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.
"Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю. Самолет RС-135 выполнял безопасный и рутинный полет в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в полном соответствии с международным правом", - говорится в распространенном заявлении командования.
Спутной струей или спутным следом называются возмущенные массы воздуха, образовывающиеся при полете самолета.
Как подчеркивается в заявлении, США
оставляют за собой право летать, плавать и действовать везде, где это позволяют нормы международного права. "Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом", - добавили в командовании.
В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США