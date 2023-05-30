https://ria.ru/20230530/manevr-1875205423.html

ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре

ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре - РИА Новости, 30.05.2023

ВС США обвинили истребитель Китая в излишне агрессивном маневре

Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T23:22

2023-05-30T23:22

2023-05-30T23:22

в мире

китай

южно-китайское море

сша

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем, заявило во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. "Пилот истребителя J-16 ВВС КНР 26 мая 2023 года совершил излишне агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135, из-за чего тот был вынужден пролететь через спутную струю. Самолет RС-135 выполнял безопасный и рутинный полет в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем в полном соответствии с международным правом", - говорится в распространенном заявлении командования. Спутной струей или спутным следом называются возмущенные массы воздуха, образовывающиеся при полете самолета. Как подчеркивается в заявлении, США оставляют за собой право летать, плавать и действовать везде, где это позволяют нормы международного права. "Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в полном соответствии с международным правом", - добавили в командовании.

https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875002599.html

китай

южно-китайское море

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в мире, китай, южно-китайское море, сша, вооруженные силы сша