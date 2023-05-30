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Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС - РИА Новости, 30.05.2023
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12:41 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/maks-1875039124.html
Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС
Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС - РИА Новости, 30.05.2023
Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС к организаторам мероприятия. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:41
2023-05-30T12:41
россия
дмитрий песков
авиасалон макс
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС к организаторам мероприятия. Ранее источники РИА Новости сообщили, что МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, может быть перенесен на более поздний срок. "Это нужно спрашивать у организаторов. Мы не занимаемся организацией", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, авиасалон макс, общество
Россия, Дмитрий Песков, Авиасалон МАКС, Общество
Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС

Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС к организаторам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФронтовой бомбардировщик Су-34
Фронтовой бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Фронтовой бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС к организаторам мероприятия.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, может быть перенесен на более поздний срок.
"Это нужно спрашивать у организаторов. Мы не занимаемся организацией", - сказал Песков журналистам.
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РоссияДмитрий ПесковАвиасалон МАКСОбщество
 
 
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