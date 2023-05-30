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Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2023
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23:08 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/magate-1875204522.html
Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя
Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2023
Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя
Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:08
2023-05-30T23:08
в мире
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украина
василий небензя
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ООН, 30 мая – РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Рассчитываем на то, что с учетом сделанного господином (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем – ред.) Гросси заявления секретариат МАГАТЭ со своей стороны также продемонстрирует непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента, который может сказаться не только на территории вокруг АЭС, но и далеко за ее пределами, в том числе в Европе, и это станет ядерной катастрофой", - сказал Небензя.
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в мире, киев, россия, украина, василий небензя, магатэ, оон
В мире, Киев, Россия, Украина, Василий Небензя, МАГАТЭ, ООН
Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя

Небензя: Москва надеется, что МАГАТЭ осудит Киев, который мог вызвать ядерный инцидент

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 мая – РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Рассчитываем на то, что с учетом сделанного господином (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем – ред.) Гросси заявления секретариат МАГАТЭ со своей стороны также продемонстрирует непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента, который может сказаться не только на территории вокруг АЭС, но и далеко за ее пределами, в том числе в Европе, и это станет ядерной катастрофой", - сказал Небензя.
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В миреКиевРоссияУкраинаВасилий НебензяМАГАТЭООН
 
 
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