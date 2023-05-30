https://ria.ru/20230530/magate-1875204522.html

Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя

Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2023

Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя

Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T23:08

2023-05-30T23:08

2023-05-30T23:08

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василий небензя

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ООН, 30 мая – РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Рассчитываем на то, что с учетом сделанного господином (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем – ред.) Гросси заявления секретариат МАГАТЭ со своей стороны также продемонстрирует непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента, который может сказаться не только на территории вокруг АЭС, но и далеко за ее пределами, в том числе в Европе, и это станет ядерной катастрофой", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

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в мире, киев, россия, украина, василий небензя, магатэ, оон