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Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя
Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2023
Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя
Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:08
2023-05-30T23:08
2023-05-30T23:08
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ООН, 30 мая – РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Рассчитываем на то, что с учетом сделанного господином (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем – ред.) Гросси заявления секретариат МАГАТЭ со своей стороны также продемонстрирует непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины, которая уже неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента, который может сказаться не только на территории вокруг АЭС, но и далеко за ее пределами, в том числе в Европе, и это станет ядерной катастрофой", - сказал Небензя.
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В мире, Киев, Россия, Украина, Василий Небензя, МАГАТЭ, ООН
Киев не раз подводил мир к черте ядерного инцидента, заявил Небензя
Небензя: Москва надеется, что МАГАТЭ осудит Киев, который мог вызвать ядерный инцидент