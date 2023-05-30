https://ria.ru/20230530/luna-1875182340.html

"Роскосмос" назвал дату пуска первой за 50 лет отечественной миссии к Луне

"Роскосмос" назвал дату пуска первой за 50 лет отечественной миссии к Луне - РИА Новости, 30.05.2023

"Роскосмос" назвал дату пуска первой за 50 лет отечественной миссии к Луне

Запуск автоматической станции "Луна-25" пройдёт в августе этого года, нужны "дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления" во... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:08

2023-05-30T20:08

2023-05-30T20:08

наука

луна

роскосмос

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Запуск автоматической станции "Луна-25" пройдёт в августе этого года, нужны "дополнительные мероприятия для устойчивой работы наземных средств управления" во время посадки, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Ранее сообщалось, что старт "Луны-25" возможен в пусковое окно в июле-августе 2023 года. Станция станет первым отечественным аппаратом, отправленным к Луне, практически за 50 лет. "Признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата "Луна-25" в августе 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. На стенде отработки бортового комплекса управления специалисты завершают статистическое моделирование ключевого этапа миссии – мягкой посадки на поверхность Луны. В пресс-службе подчеркнули, что как отечественный, так и зарубежный опыт показывают, что этот этап является критичным для успеха всей миссии в целом. "Луна-25" должна будет впервые в истории космонавтики сесть в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны. "В целях достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность Луны", - пояснили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20230527/hakuto-r-1874576859.html

https://ria.ru/20230523/nauka-1873566646.html

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луна, роскосмос