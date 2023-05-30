https://ria.ru/20230530/luka-1875032984.html

В Ташкенте отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского

В Ташкенте отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского - РИА Новости, 30.05.2023

В Ташкенте отметили столетие хиротонии святителя Луки Крымского

Конференция, посвященная 100-летию архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), состоялась во вторник в Ташкентском государственном... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:22

2023-05-30T12:22

2023-05-30T13:20

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ТАШКЕНТ, 30 мая – РИА Новости. Конференция, посвященная 100-летию архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), состоялась во вторник в Ташкентском государственном стоматологическом университете, ее участники отметили вклад священника в развитие медицинской науки, передает корреспондент РИА Новости.Организаторами мероприятия выступила также Ташкентская и Узбекистанская епархия РПЦ при поддержке Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). В мероприятии приняли участие священнослужители РПЦ, представители госведомств и вузов из Узбекистана, России и Киргизии. По видеосвязи с участниками конференции пообщались потомки святителя Луки, живущие в России и Бельгии."Будучи священником, святитель Лука, имея от Бога дар живого слова, он смог уберечь души человеческие от ухода в бушевавший в то время раскол и от вечной погибели", - заявил на открытии конференции митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.Он напомнил, что Войно-Ясенецкий в марте 1917 года вместе с семьей переехал из России в Ташкент, где стал работать главным врачом городской больницы. В 1921 году он принял священный сан, а 31 мая 1923 года в таджикском Пенджикенте состоялось архирейское рукоположение Луки по благословению патриарха Московского и всея России Тихона. Спустя неделю он был арестован, а затем отправлен в лагеря.Замминистра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова отметила, что "в век высоких технологий учение и труды святителя учат медиков самому главному – не пропустить душу больных, не относиться к больным только как к объекту лечения". "Лука умом и беседой своей чувствовал чужую боль, как свою собственную. Как врач, как человек, как христианин", - сказал викарий Симферопольской и Крымской епархии РПЦ, епископ Ялтинский Нестор.В рамках конференции также открылась выставка "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь". Ее экспозиция рассказывает о жизни, подвижнической деятельности и духовном подвиге врача-священника."По предложению нашего фонда и по благословению владыки Викентия выставка будет также представлена в медицинских учебных и лечебных заведениях Узбекистана, а также на приходах епархии", - сообщила председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.Святитель Лука Крымский, в миру выдающийся хирург Валентин Войно-Ясенецкий, основатель школы гнойной хирургии в России, родился 14 апреля (27 апреля) 1877 года в Керчи. В 1934 году был издан труд "Очерки гнойной хирургии", который принес ему мировую известность. В 1946 году за свои научные труды священник получил Сталинскую премию. Архиепископ Лука был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в годы перестройки. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Святитель Лука является автором книг "Дух, душа и тело", "Я полюбил страдание" и других.

https://ria.ru/20230524/slavyane-1873718759.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ташкент, узбекистан, русская православная церковь, религия, в мире