https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы* - РИА Новости, 30.05.2023
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*
Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:38
2023-05-30T14:38
2023-05-30T14:38
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, заявил во вторник в Twitter литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. "В ответ на преследование оппозиционного политика Кара-Мурзы* Литва закрыла въезд 15 его преследователям в российской системе правосудия", - написал Ландсбергис.Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230517/razyasneniya-1872498348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, литва, владимир кара-мурза, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Литва, Владимир Кара-Мурза, Санкции, Санкции в отношении России
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*
Литва запретила въезд 15 российским правоохранителям, связанным с делом Кара-Мурзы