https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html

Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*

Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы* - РИА Новости, 30.05.2023

Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*

Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:38

2023-05-30T14:38

2023-05-30T14:38

в мире

россия

литва

владимир кара-мурза

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, заявил во вторник в Twitter литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. "В ответ на преследование оппозиционного политика Кара-Мурзы* Литва закрыла въезд 15 его преследователям в российской системе правосудия", - написал Ландсбергис.Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230517/razyasneniya-1872498348.html

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, литва, владимир кара-мурза, санкции, санкции в отношении россии