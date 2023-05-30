Рейтинг@Mail.ru
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы* - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы* - РИА Новости, 30.05.2023
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*
Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:38
2023-05-30T14:38
в мире
россия
литва
владимир кара-мурза
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, заявил во вторник в Twitter литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. &quot;В ответ на преследование оппозиционного политика Кара-Мурзы* Литва закрыла въезд 15 его преследователям в российской системе правосудия&quot;, - написал Ландсбергис.Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230517/razyasneniya-1872498348.html
россия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_96e8cd9a176afeafacf5bd6f864d23b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, литва, владимир кара-мурза, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Литва, Владимир Кара-Мурза, Санкции, Санкции в отношении России
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*

Литва запретила въезд 15 российским правоохранителям, связанным с делом Кара-Мурзы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы на автомобиле посла
Флаг Литвы на автомобиле посла - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Литвы на автомобиле посла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Литва запретила въезд 15 представителям российской правоохранительной системы, связанным с делом Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, заявил во вторник в Twitter литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.
«

"В ответ на преследование оппозиционного политика Кара-Мурзы* Литва закрыла въезд 15 его преследователям в российской системе правосудия", - написал Ландсбергис.

Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы*
17 мая, 21:27
 
В миреРоссияЛитваВладимир Кара-МурзаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала