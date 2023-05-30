https://ria.ru/20230530/linzy-1875203368.html

Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами

Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами - РИА Новости, 30.05.2023

Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами

Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, продолжает обеспечивать российских потребителей линзами... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:56

2023-05-30T22:56

2023-05-30T23:37

johnson & johnson

здоровье - общество

россия

санкции в отношении россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Компания "Джонсон & Джонсон" продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", - говорится в сообщении."Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - добавляется в сообщении.В четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.Тогда же Минпромторг РФ сообщил о том, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ.В пятницу в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что министерство в течение двух недель внесёт контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J) в перечень параллельного импорта.В марте прошлого года Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России. Как следует из отчета российского юрлица Johnson & Johnson за 2022 год, опубликованного в конце марта, руководство компании принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам, в частности, "предпринимает все необходимые усилия для обеспечения бесперебойных поставок продукции общества на российский рынок".Johnson & Johnson - американский производитель товаров для красоты и здоровья. Выпускает изделия и оборудование медицинского назначения, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20230526/linzy-1874323633.html

https://ria.ru/20190719/1556675835.html

https://ria.ru/20201206/linzy-1587907553.html

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johnson & johnson, здоровье - общество, россия, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика