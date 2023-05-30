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Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами - РИА Новости, 30.05.2023
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22:56 30.05.2023 (обновлено: 23:37 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/linzy-1875203368.html
Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами
Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами - РИА Новости, 30.05.2023
Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами
Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, продолжает обеспечивать российских потребителей линзами... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:56
2023-05-30T23:37
johnson & johnson
здоровье - общество
россия
санкции в отношении россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американская компания Johnson &amp; Johnson (J&amp;J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Компания "Джонсон &amp; Джонсон" продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", - говорится в сообщении."Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - добавляется в сообщении.В четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson &amp; Johnson (J&amp;J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.Тогда же Минпромторг РФ сообщил о том, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ.В пятницу в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что министерство в течение двух недель внесёт контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch &amp; Lomb, Johnson &amp; Johnson (J&amp;J) в перечень параллельного импорта.В марте прошлого года Johnson &amp; Johnson сообщила, что приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России. Как следует из отчета российского юрлица Johnson &amp; Johnson за 2022 год, опубликованного в конце марта, руководство компании принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам, в частности, "предпринимает все необходимые усилия для обеспечения бесперебойных поставок продукции общества на российский рынок".Johnson &amp; Johnson - американский производитель товаров для красоты и здоровья. Выпускает изделия и оборудование медицинского назначения, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20230526/linzy-1874323633.html
https://ria.ru/20190719/1556675835.html
https://ria.ru/20201206/linzy-1587907553.html
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johnson & johnson, здоровье - общество, россия, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Johnson & Johnson, Здоровье - Общество, Россия, Санкции в отношении России, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами

Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковКонтактные линзы
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Контактные линзы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Компания "Джонсон & Джонсон" продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue", - говорится в сообщении.
"Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - добавляется в сообщении.
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минпромторг внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта
26 мая, 13:18
В четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором, РИА Новости сообщили, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.
Тогда же Минпромторг РФ сообщил о том, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, при этом на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, позволяющие полностью закрыть потребности РФ.
В пятницу в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что министерство в течение двух недель внесёт контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson (J&J) в перечень параллельного импорта.
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Британка ослепла, принимая душ в линзах
19 июля 2019, 02:27
В марте прошлого года Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России. Как следует из отчета российского юрлица Johnson & Johnson за 2022 год, опубликованного в конце марта, руководство компании принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам, в частности, "предпринимает все необходимые усилия для обеспечения бесперебойных поставок продукции общества на российский рынок".
Johnson & Johnson - американский производитель товаров для красоты и здоровья. Выпускает изделия и оборудование медицинского назначения, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
Офтальмолог предупредила о риске "потерять глаз" из-за линз
6 декабря 2020, 16:22
 
Johnson & JohnsonЗдоровье - ОбществоРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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