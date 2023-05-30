https://ria.ru/20230530/lechenie-1874959761.html

Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии

Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии - РИА Новости, 30.05.2023

Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии

Врачи-нейрохирурги Красноярской краевой клинической больницы начали по-новому оперировать пациентов с тяжелой формой эпилепсии, когда никакие другие методы и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T07:05

2023-05-30T07:05

2023-05-30T07:36

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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Врачи-нейрохирурги Красноярской краевой клинической больницы начали по-новому оперировать пациентов с тяжелой формой эпилепсии, когда никакие другие методы и лечение не помогают, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края."Методика состоит в том, что на шее пациента выделяется блуждающий нерв и к нему подводится специальный электрод, который стимулирует нерв в определённой частотой. Это вызывает ряд реакций со стороны центральной нервной системы, способствующих подавлению эпилептической активности. Операция подходит тем пациентам, которым все другие методы хирургического лечения не показаны или неэффективны", — заявили в ведомстве.Отмечается, что в основном это наиболее тяжелая группа пациентов с постоянными приступами и крайне низким качеством жизни. Нейрохирурги уже прооперировали двух молодых пациентов, длительно страдающих эпилепсией, у которых наблюдалось по несколько приступов в день. После запуска системы стимуляции, пациенты продолжат наблюдаться у неврологов-эпилептологов при поликлиники больницы.В этом году запланировано пять таких операций."Эффект от стимуляции блуждающего нерва возникает не сразу, максимально через один-два года. Однако учитывая, что эта группа пациентов страдает тяжелыми приступами десятилетиями, это вполне приемлемые сроки", — подчеркнули специалисты.За последние несколько лет в краевой больнице стремительно развивается функциональная нейрохирургия. Пациентам проводят различные вмешательства — стимуляции спинного мозга при хроническом болевом синдроме, операции при болезни Паркинсона, радиочастотные абляции при невралгии тройничного нерва, резекционные вмешательства и стимуляции блуждающего нерва при некоторых формах эпилепсии.По данным минздрава, все эти процедуры, а также высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее с применением специальных методик лечения, разработанных в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230510/lekarstva-1870692433.html

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