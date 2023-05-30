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Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии - РИА Новости, 30.05.2023
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07:05 30.05.2023 (обновлено: 07:36 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/lechenie-1874959761.html
Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии
Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии - РИА Новости, 30.05.2023
Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии
Врачи-нейрохирурги Красноярской краевой клинической больницы начали по-новому оперировать пациентов с тяжелой формой эпилепсии, когда никакие другие методы и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:05
2023-05-30T07:36
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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Врачи-нейрохирурги Красноярской краевой клинической больницы начали по-новому оперировать пациентов с тяжелой формой эпилепсии, когда никакие другие методы и лечение не помогают, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.&quot;Методика состоит в том, что на шее пациента выделяется блуждающий нерв и к нему подводится специальный электрод, который стимулирует нерв в определённой частотой. Это вызывает ряд реакций со стороны центральной нервной системы, способствующих подавлению эпилептической активности. Операция подходит тем пациентам, которым все другие методы хирургического лечения не показаны или неэффективны&quot;, — заявили в ведомстве.Отмечается, что в основном это наиболее тяжелая группа пациентов с постоянными приступами и крайне низким качеством жизни. Нейрохирурги уже прооперировали двух молодых пациентов, длительно страдающих эпилепсией, у которых наблюдалось по несколько приступов в день. После запуска системы стимуляции, пациенты продолжат наблюдаться у неврологов-эпилептологов при поликлиники больницы.В этом году запланировано пять таких операций."Эффект от стимуляции блуждающего нерва возникает не сразу, максимально через один-два года. Однако учитывая, что эта группа пациентов страдает тяжелыми приступами десятилетиями, это вполне приемлемые сроки", — подчеркнули специалисты.За последние несколько лет в краевой больнице стремительно развивается функциональная нейрохирургия. Пациентам проводят различные вмешательства — стимуляции спинного мозга при хроническом болевом синдроме, операции при болезни Паркинсона, радиочастотные абляции при невралгии тройничного нерва, резекционные вмешательства и стимуляции блуждающего нерва при некоторых формах эпилепсии.По данным минздрава, все эти процедуры, а также высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее с применением специальных методик лечения, разработанных в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230510/lekarstva-1870692433.html
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общество, красноярский край, здоровье - общество, россия
Общество, Красноярский край, Здоровье - Общество, Россия
Красноярские врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии

Минздрав Красноярского края: врачи ввели новый метод лечения тяжелой формы эпилепсии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Врачи-нейрохирурги Красноярской краевой клинической больницы начали по-новому оперировать пациентов с тяжелой формой эпилепсии, когда никакие другие методы и лечение не помогают, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
«

"Методика состоит в том, что на шее пациента выделяется блуждающий нерв и к нему подводится специальный электрод, который стимулирует нерв в определённой частотой. Это вызывает ряд реакций со стороны центральной нервной системы, способствующих подавлению эпилептической активности. Операция подходит тем пациентам, которым все другие методы хирургического лечения не показаны или неэффективны", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в основном это наиболее тяжелая группа пациентов с постоянными приступами и крайне низким качеством жизни. Нейрохирурги уже прооперировали двух молодых пациентов, длительно страдающих эпилепсией, у которых наблюдалось по несколько приступов в день. После запуска системы стимуляции, пациенты продолжат наблюдаться у неврологов-эпилептологов при поликлиники больницы.
В этом году запланировано пять таких операций.
"Эффект от стимуляции блуждающего нерва возникает не сразу, максимально через один-два года. Однако учитывая, что эта группа пациентов страдает тяжелыми приступами десятилетиями, это вполне приемлемые сроки", — подчеркнули специалисты.
За последние несколько лет в краевой больнице стремительно развивается функциональная нейрохирургия. Пациентам проводят различные вмешательства — стимуляции спинного мозга при хроническом болевом синдроме, операции при болезни Паркинсона, радиочастотные абляции при невралгии тройничного нерва, резекционные вмешательства и стимуляции блуждающего нерва при некоторых формах эпилепсии.
По данным минздрава, все эти процедуры, а также высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее с применением специальных методик лечения, разработанных в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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