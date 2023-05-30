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В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре - РИА Новости, 30.05.2023
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Хорошие новости
 
12:34 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html
В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре
В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре - РИА Новости, 30.05.2023
В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре
Сотрудники ГУМЧС РФ по Курской области успешно реанимировали кота, который надышался дымом во время пожара и не подавал признаков жизни, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:34
2023-05-30T12:34
хорошие новости
происшествия
курская область
курск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники ГУМЧС РФ по Курской области успешно реанимировали кота, который надышался дымом во время пожара и не подавал признаков жизни, сообщается в Telegram-канале управления. Пожар произошел в Курске на улице Дейнеки в понедельник. Сотрудники МЧС спасли мальчика, он серьёзно не пострадал. &quot;На балконе спасатели обнаружили кота, который успел надышаться дымом и уже не подавал признаков жизни. Сотрудники провели успешную реанимацию животного и передали его хозяевам&quot;, - говорится в сообщенииВ ведомстве объяснили, что в таких ситуациях спасатели помогают не только людям, но и домашним животным. При этом вызов подразделений только на спасение животного недопустим, потому что в этот момент может понадобиться помощь людям.
https://ria.ru/20230523/spasenie-1873736039.html
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происшествия, курская область, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Курская область, Курск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре

Спасатели в Курске реанимировали и передали хозяевам кота, надышавшегося дымом при пожаре

© МЧС_46/TelegramРеанимация кота, которого спасли в Курске на улице Дейнеки
Реанимация кота, которого спасли в Курске на улице Дейнеки
© МЧС_46/Telegram
Реанимация кота, которого спасли в Курске на улице Дейнеки
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники ГУМЧС РФ по Курской области успешно реанимировали кота, который надышался дымом во время пожара и не подавал признаков жизни, сообщается в Telegram-канале управления.
Пожар произошел в Курске на улице Дейнеки в понедельник. Сотрудники МЧС спасли мальчика, он серьёзно не пострадал.
«

"На балконе спасатели обнаружили кота, который успел надышаться дымом и уже не подавал признаков жизни. Сотрудники провели успешную реанимацию животного и передали его хозяевам", - говорится в сообщении

В ведомстве объяснили, что в таких ситуациях спасатели помогают не только людям, но и домашним животным. При этом вызов подразделений только на спасение животного недопустим, потому что в этот момент может понадобиться помощь людям.
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Хорошие новостиПроисшествияКурская областьКурскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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