https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html

В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре

В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре - РИА Новости, 30.05.2023

В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре

Сотрудники ГУМЧС РФ по Курской области успешно реанимировали кота, который надышался дымом во время пожара и не подавал признаков жизни, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:34

2023-05-30T12:34

2023-05-30T12:34

хорошие новости

происшествия

курская область

курск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники ГУМЧС РФ по Курской области успешно реанимировали кота, который надышался дымом во время пожара и не подавал признаков жизни, сообщается в Telegram-канале управления. Пожар произошел в Курске на улице Дейнеки в понедельник. Сотрудники МЧС спасли мальчика, он серьёзно не пострадал. "На балконе спасатели обнаружили кота, который успел надышаться дымом и уже не подавал признаков жизни. Сотрудники провели успешную реанимацию животного и передали его хозяевам", - говорится в сообщенииВ ведомстве объяснили, что в таких ситуациях спасатели помогают не только людям, но и домашним животным. При этом вызов подразделений только на спасение животного недопустим, потому что в этот момент может понадобиться помощь людям.

https://ria.ru/20230523/spasenie-1873736039.html

курская область

курск

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Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)