https://ria.ru/20230530/kosovo-1875026455.html

Адвокат: косовская полиция жестоко избила задержанного на протестах серба

Адвокат: косовская полиция жестоко избила задержанного на протестах серба - РИА Новости, 30.05.2023

Адвокат: косовская полиция жестоко избила задержанного на протестах серба

Полиция самопровозглашенной республики Косово жестоко избила задержанного на протестах в понедельник молодого серба Душана Обреновича, заявил журналистам его... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:54

2023-05-30T11:54

2023-05-30T12:59

косово

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово жестоко избила задержанного на протестах в понедельник молодого серба Душана Обреновича, заявил журналистам его адвокат Предраг Милькович."В ночь на вторник со мной связалась его семья, и я посетил его в полицейском отделении в южной части Косовска-Митровицы. Душан Обренович жестоко избит косовской полицией во время задержания, как он говорит, и во время поступления в отделение полиции. У него различные травмы головы, порезы, ссадины, гематомы на голове. Страшно и жестоко избит... Сказал мне, что его били в отделении полиции и в здании муниципалитета при задержании", - заявил юрист журналистам во вторник."Призываю международное сообщество, полицию, правосудие, чтобы разобрались с происходящим и прекратили. Прошу всех понять, что Душан Обренович - молодой человек, который был тут, чтобы выразить мирный протест, но быть настолько избитым в XXI веке никто не заслуживает. Его осмотрел врач и написал, что необходима консультация хирурга, но не уверен, что хирург его осмотрел", - указал адвокат.Молодой человек заключен под стражу на 48 часов, его дело рассматривает косовоалбанская прокуратура.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам президента Сербии Александра Вучича, в понедельник в ходе разгона контингентом НАТО KFOR демонстраций косовских сербов перед зданиями органов местной власти на севере края пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875032530.html

https://ria.ru/20230530/kitay-1874998485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

косово, сербия, александр вучич