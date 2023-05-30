https://ria.ru/20230530/kosovo-1874951013.html

Минобороны Италии сообщило о раненых среди военных из сил НАТО в Косово

Минобороны Италии сообщило о раненых среди военных из сил НАТО в Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Минобороны Италии сообщило о раненых среди военных из сил НАТО в Косово

Тридцать четыре военнослужащих из состава международного контингента НАТО в Косово (KFOR), в том числе 14 итальянцев, получили ранения в ходе столкновений,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T02:24

2023-05-30T02:24

2023-05-30T02:30

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РИМ, 30 мая – РИА Новости. Тридцать четыре военнослужащих из состава международного контингента НАТО в Косово (KFOR), в том числе 14 итальянцев, получили ранения в ходе столкновений, происшедших в понедельник на севере Косово, сообщило министерство обороны Италии. Ранее в Twitter-аккаунте KFOR было опубликовано заявление, согласно которому пострадали 25 военнослужащих. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил в понедельник в Twitter об 11 итальянских военных, которые были ранены в Косово "во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией". По его словам, трое из них находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы для их жизни нет. В сообщении минобороны Италии указывается, что в понедельник косовские сербы продолжили протесты в городах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, где в конце апреля прошли выборы глав муниципалитетов. Во второй половине дня в Звечане произошли беспорядки, в ходе которых протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни. В результате были ранены 34 военнослужащих KFOR, в том числе 14 итальянцев, а также венгры и молдаване. Ситуация остается напряженной, указывается в сообщении. Командующий контингентом KFOR итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча заявил, что "неоправданные нападения на подразделения НАТО неприемлемы, а KFOR будет продолжать беспристрастно выполнять свой мандат". В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военные контингента KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы. Более 50 граждан попали в больницу, среди них есть тяжелораненые. В конце апреля в муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич прошли выборы глав, а в Звечане и Лепосавиче – также депутатов местных скупщин. Ранее органы власти этих муниципалитетов составляли в основном сербы, но в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Бойкот поддержали и граждане – сообщалось, что явка составила лишь 3,47%. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом показали, что хотят диалога, и потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы края. Однако посольство США в Приштине и внешнеполитическая служба ЕС назвали выборы законными. Как заявил Вучич в обращении к гражданам в понедельник вечером, он планирует попросить страны "Квинты" (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) "вразумить свое чадо", заверив, что Сербия хочет исключительно мира. Сербская сторона считает, что KFOR не поступил согласно своим полномочиям, предусмотренным резолюцией 1244 Совбеза ООН. Кроме того, президент Сербии намерен во вторник встретиться с послами РФ и КНР. Вучич еще в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в крае. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва решительно осуждает провокационные шаги Приштины. По ее словам, ситуация подошла вплотную к горячей фазе и действия Приштины прямо угрожают безопасности всего Балканского региона. Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС, добавила Захарова.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html

https://ria.ru/20230530/kosovo-1874945874.html

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в мире, косово, италия, приштина, александр вучич, мария захарова, антонио таяни, нато, евросоюз