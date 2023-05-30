https://ria.ru/20230530/kosovo-1874949130.html

Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу

Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу - РИА Новости, 30.05.2023

Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил столкновения в Косово, которые назвал "шокирующими", а также выступил за немедленную деэскалацию. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T01:29

2023-05-30T01:29

2023-05-30T01:52

в мире

косово

евросоюз

сербия

приштина

жозеп боррель

александр вучич

нато

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил столкновения в Косово, которые назвал "шокирующими", а также выступил за немедленную деэскалацию."ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы", - написал Боррель в Twitter.По его словам, все стороны должны проявить ответственность и заняться поиском политического решения через диалог. "ЕС призывает косовские власти и протестующих незамедлительно и без каких-либо условий приступить к деэскалации ситуации", - написал глава дипломатии Евросоюза.Накануне в результате столкновений между полицейскими самопровозглашенной республики Косово и бойцами контингента НАТО KFOR с одной стороны и местными жителями с другой стороны пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR. Сербская сторона считает, что KFOR не поступил согласно своим полномочиям, предусмотренным резолюцией 1244 Совбеза ООН. Она, в частности, предписывает обеспечение безопасности и порядка.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров, избранных без их участия. Военные контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками.Как описывал развитие событий президент Сербии Александр Вучич, в ходе протеста в городе Звечан военнослужащие KFOR потребовали от сербов отойти от автомобилей полиции самопровозглашенного Косово, после чего попытались их оттеснить. Он отметил, что силы KFOR применили светошумовые гранаты, на что сербы начали действовать в ответ. По словам сербского лидера, один из бойцов "МВД" Косово открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один из протестующих получил два пулевых ранения, за его жизнь борются врачи.Всего со стороны сербов в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, со стороны KFOR – столько же.Командующий KFOR итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча назвал неоправданными нападения на натовских военнослужащих в Косово.Вучич еще в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в крае.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html

косово

сербия

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в мире, косово, евросоюз, сербия, приштина, жозеп боррель, александр вучич, нато, twitter