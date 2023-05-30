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В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя - РИА Новости, 30.05.2023
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07:24 30.05.2023 (обновлено: 08:30 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/koshka-1874960762.html
В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя
В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя - РИА Новости, 30.05.2023
В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя
В Московском государственном музее С. А. Есенина нашлась кошка Катя, которую украли 25 мая, рассказала РИА Новости пресс-секретарь учреждения Любовь Курьянова. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:24
2023-05-30T08:30
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Московском государственном музее С. А. Есенина нашлась кошка Катя, которую украли 25 мая, рассказала РИА Новости пресс-секретарь учреждения Любовь Курьянова."Да, нашлась наша кошечка!" — сказала она.О пропаже кошки стало известно 25 мая. Видеокамеры музея зафиксировали момент, когда неизвестный человек забирает сидевшую на скамейке Катю и уходит с ней.Пресс-секретарь предположила, что питомца вернул тот же человек, кто его и похитил.
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Хорошие новости, Животные, Москва
В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя

Пресс-секретарь Московского музея Есенина: украденная кошка Катя нашлась спустя пять дней

© Фото : Музей С.А. Есенина (Москва)/ВКонтактеКошка Катя в музее Есенина в Москве
Кошка Катя в музее Есенина в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Музей С.А. Есенина (Москва)/ВКонтакте
Кошка Катя в музее Есенина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Московском государственном музее С. А. Есенина нашлась кошка Катя, которую украли 25 мая, рассказала РИА Новости пресс-секретарь учреждения Любовь Курьянова.
«
"Да, нашлась наша кошечка!" — сказала она.
О пропаже кошки стало известно 25 мая. Видеокамеры музея зафиксировали момент, когда неизвестный человек забирает сидевшую на скамейке Катю и уходит с ней.
Пресс-секретарь предположила, что питомца вернул тот же человек, кто его и похитил.
 
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