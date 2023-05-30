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В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя
В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя - РИА Новости, 30.05.2023
В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя
В Московском государственном музее С. А. Есенина нашлась кошка Катя, которую украли 25 мая, рассказала РИА Новости пресс-секретарь учреждения Любовь Курьянова. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T07:24
2023-05-30T07:24
2023-05-30T08:30
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Московском государственном музее С. А. Есенина нашлась кошка Катя, которую украли 25 мая, рассказала РИА Новости пресс-секретарь учреждения Любовь Курьянова."Да, нашлась наша кошечка!" — сказала она.О пропаже кошки стало известно 25 мая. Видеокамеры музея зафиксировали момент, когда неизвестный человек забирает сидевшую на скамейке Катю и уходит с ней.Пресс-секретарь предположила, что питомца вернул тот же человек, кто его и похитил.
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животные, москва
Хорошие новости, Животные, Москва
В музее Есенина в Москве нашлась украденная кошка Катя
Пресс-секретарь Московского музея Есенина: украденная кошка Катя нашлась спустя пять дней
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Московском государственном музее С. А. Есенина нашлась кошка Катя, которую украли 25 мая, рассказала РИА Новости пресс-секретарь учреждения Любовь Курьянова.
«
"Да, нашлась наша кошечка!" — сказала она.
О пропаже кошки стало известно 25 мая. Видеокамеры музея зафиксировали момент, когда неизвестный человек забирает сидевшую на скамейке Катю и уходит с ней.
Пресс-секретарь предположила, что питомца вернул тот же человек, кто его и похитил.