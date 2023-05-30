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Запуск китайского корабля "Шэньчжоу-16" признали успешным
Запуск китайского корабля "Шэньчжоу-16" признали успешным - РИА Новости, 30.05.2023
Запуск китайского корабля "Шэньчжоу-16" признали успешным
Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами, направляющийся к орбитальной станции КНР "Тяньгун", вышел на заданную орбиту, запуск признан... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:16
2023-05-30T05:16
2023-05-30T05:16
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ЦЗЮЦЮАНЬ (Китай), 30 мая - РИА Новости. Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами, направляющийся к орбитальной станции КНР "Тяньгун", вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным, сообщили журналистам в управлении программы пилотируемых полетов КНР. "Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", - сказали в управлении. Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала во вторник в соответствии с графиком в 9.31 по пекинскому времени (4.31 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
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космос - риа наука, китай, ганьсу, наука
Космос - РИА Наука, Китай, Ганьсу, Наука
Запуск китайского корабля "Шэньчжоу-16" признали успешным
Управление полетов КНР: запуск корабля "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами признан успешным