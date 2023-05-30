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Китай запустил корабль "Шэньчжоу-16" к своей орбитальной станции

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-16" к своей орбитальной станции - РИА Новости, 30.05.2023

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-16" к своей орбитальной станции

На космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу состоялся запуск китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16", передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T04:41

2023-05-30T04:41

2023-05-30T09:29

китай

космос - риа наука

ганьсу

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ЦЗЮЦЮАНЬ (Китай), 30 мая — РИА Новости. На космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу состоялся запуск китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-16", передает корреспондент РИА Новости с места событий."Он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", — передает он.Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала в соответствии с графиком в 9.31 по пекинскому времени (4.31 мск).По информации управления программы пилотируемых полетов КНР, пуск признан успешным.Командиром "Шэньчжоу-16" назначен Цзин Хайпэн, для него полет стал четвертым в карьере, что сделало его рекордсменом по количеству участия в пилотируемых миссиях. Также в состав экипажа вошли космонавт четвертого класса НОАК Чжу Янчжу, который будет выполнять роль бортинженера, и специалист по полезной нагрузке, профессор Бэйханского университета Гуй Хайчао, который станет первым гражданским космонавтом в Китае, побывавшим в космосе. Последние двое летят впервые.После прибытия пилотируемого корабля на станцию состоится вторая в истории китайской орбитальной станции ротация экипажей на орбите: экипаж "Шэньчжоу-15" после полугодовой миссии отправится на Землю, а экипаж "Шэньчжоу-16" останется работать на станции примерно на пять месяцев.На орбите сейчас находятся командир "Шэньчжоу-15" Фэй Цзюньлун, для которого полет стал вторым в карьере, а также Дэн Цинмин и Чжан Лу. Ранее сообщалось, что их экипаж вернется на Землю в июне.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту удалось успешно вывести основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции завершилась 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет — до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который сможет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

https://ria.ru/20230508/kosmos-1870410862.html

https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html

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китай, космос - риа наука, ганьсу