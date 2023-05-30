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Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения - РИА Новости, 30.05.2023
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14:55 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/konsalting-1875082099.html
Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения
Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения - РИА Новости, 30.05.2023
Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения
Тренд на импортозамещение в России будет только усиливаться, причем важную роль здесь играет IT-консалтинг, который пока не развит, заявил замглавы Минцифры... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:55
2023-05-30T14:55
экономика
технологии
россия
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
импортозамещение
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тренд на импортозамещение в России будет только усиливаться, причем важную роль здесь играет IT-консалтинг, который пока не развит, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин на пленарном заседании TAdviser SummIT 2023. На сессии Паршин рассказал о состоянии IT-сферы - импортозамещении, внешних рынках и экспорте, а также осветил некоторые другие вопросы. После он ответил на вопросы представителей сферы, которые присутствовали на саммите в качестве участников. Так, он коснулся темы, как помочь тем, кто внедряет что-то новое. По его словам, "тренд на импортозамещение будет только усиливаться". Для такой помощи необходимы обучающие, просветительские мероприятия. "Здесь очень важная роль IT-консалтинга, который у нас в стране не развит пока, к сожалению", - рассказал Паршин. Как считает замминистра, IT-консалтинг мог бы помочь разработать стратегию цифровизации и цифровой трансформации, разработать и реализовать обучающие мероприятия. "Пока институт специализированного консалтинга в России не развит. И мы очень приветствуем, если такие бизнесы начали появляться", - добавил он. В октябре 2022 года Минцифры опубликовало перечень видов экономической деятельности, относящихся к сфере информационных технологий. В него вошел в том числе IT-консалтинг. Также в списке - разработка ПО, а также производство или проектирование разных типов компьютеров. Прибыль от них учитывается при регистрации в реестре IT-компаний.
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экономика, технологии, россия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), импортозамещение
Экономика, Технологии, Россия, Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Импортозамещение
Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения

Замглавы Минцифры Паршин: IT-консалтинг в России необходим для развития импортозамещения

© Fotolia / Francois DoisnelКомпьютеры в офисе
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Fotolia / Francois Doisnel
Компьютеры в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тренд на импортозамещение в России будет только усиливаться, причем важную роль здесь играет IT-консалтинг, который пока не развит, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин на пленарном заседании TAdviser SummIT 2023.
На сессии Паршин рассказал о состоянии IT-сферы - импортозамещении, внешних рынках и экспорте, а также осветил некоторые другие вопросы. После он ответил на вопросы представителей сферы, которые присутствовали на саммите в качестве участников.
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Так, он коснулся темы, как помочь тем, кто внедряет что-то новое. По его словам, "тренд на импортозамещение будет только усиливаться". Для такой помощи необходимы обучающие, просветительские мероприятия. "Здесь очень важная роль IT-консалтинга, который у нас в стране не развит пока, к сожалению", - рассказал Паршин.
Как считает замминистра, IT-консалтинг мог бы помочь разработать стратегию цифровизации и цифровой трансформации, разработать и реализовать обучающие мероприятия. "Пока институт специализированного консалтинга в России не развит. И мы очень приветствуем, если такие бизнесы начали появляться", - добавил он.
В октябре 2022 года Минцифры опубликовало перечень видов экономической деятельности, относящихся к сфере информационных технологий. В него вошел в том числе IT-консалтинг. Также в списке - разработка ПО, а также производство или проектирование разных типов компьютеров. Прибыль от них учитывается при регистрации в реестре IT-компаний.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Импортозамещение
 
 
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