https://ria.ru/20230530/konsalting-1875082099.html

Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения

Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения - РИА Новости, 30.05.2023

Минцифры подчеркнуло важность роли IT-консалтинга для импортозамещения

Тренд на импортозамещение в России будет только усиливаться, причем важную роль здесь играет IT-консалтинг, который пока не развит, заявил замглавы Минцифры... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:55

2023-05-30T14:55

2023-05-30T14:55

экономика

технологии

россия

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

импортозамещение

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тренд на импортозамещение в России будет только усиливаться, причем важную роль здесь играет IT-консалтинг, который пока не развит, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин на пленарном заседании TAdviser SummIT 2023. На сессии Паршин рассказал о состоянии IT-сферы - импортозамещении, внешних рынках и экспорте, а также осветил некоторые другие вопросы. После он ответил на вопросы представителей сферы, которые присутствовали на саммите в качестве участников. Так, он коснулся темы, как помочь тем, кто внедряет что-то новое. По его словам, "тренд на импортозамещение будет только усиливаться". Для такой помощи необходимы обучающие, просветительские мероприятия. "Здесь очень важная роль IT-консалтинга, который у нас в стране не развит пока, к сожалению", - рассказал Паршин. Как считает замминистра, IT-консалтинг мог бы помочь разработать стратегию цифровизации и цифровой трансформации, разработать и реализовать обучающие мероприятия. "Пока институт специализированного консалтинга в России не развит. И мы очень приветствуем, если такие бизнесы начали появляться", - добавил он. В октябре 2022 года Минцифры опубликовало перечень видов экономической деятельности, относящихся к сфере информационных технологий. В него вошел в том числе IT-консалтинг. Также в списке - разработка ПО, а также производство или проектирование разных типов компьютеров. Прибыль от них учитывается при регистрации в реестре IT-компаний.

https://ria.ru/20230418/moyofis-1866147823.html

https://ria.ru/20230530/khakery-1874957598.html

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экономика, технологии, россия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), импортозамещение