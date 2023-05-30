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Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза на Украину российских книг
Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза на Украину российских книг - РИА Новости, 30.05.2023
Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза на Украину российских книг
Петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому подписать закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции набрала свыше 25,45 тысячи голосов РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:50
2023-05-30T16:50
2023-05-30T16:50
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украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому подписать закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции набрала свыше 25,45 тысячи голосов при необходимых для рассмотрения Зеленским 25 тысячах. "Верховная рада 19 июня 2022 года приняла закон 2309-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся России, Белоруссии", - напомнил автор петиции Тарас Шамайда. Однако, как он утверждает, несмотря на единогласное решение парламента, рекомендацию правительства и требования конституции документ до сих пор не подписан Зеленским. При этом, добавил автор петиции, вышеуказанная издательская продукция продолжает свободно продаваться на Украине, "подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания". Указанный закон, в частности, запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Белоруссии; предусматривает издание книг на Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов страны; перекрывает возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.
https://ria.ru/20230206/derusifikatsiya-1850113685.html
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия
Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза на Украину российских книг
Президент Украины Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза в страну российских книг