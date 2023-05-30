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В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры - РИА Новости, 30.05.2023
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Липецкая область
 
11:27 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/klastery-1875018813.html
В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры
В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры - РИА Новости, 30.05.2023
В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры
В Липецкой области планируется создание промышленных кластеров; все предпосылки для этого в регионе созданы, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:27
2023-05-30T11:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В Липецкой области планируется создание промышленных кластеров; все предпосылки для этого в регионе созданы, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем наблюдательного совета Ассоциации кластеров и технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко. Промышленные кластеры предполагают создание и развитие кооперационных связей. В один кластер должно входить не менее пяти предприятий, осуществляющих взаимовыгодную деятельность. Кроме того, компании смогут пользоваться рядом федеральных мер поддержки в виде финансовых льгот, налоговых и таможенных преференций, субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования. Также для участников кластеров предполагается снижение числа контрольно-надзорных мероприятий, пояснили в пресс-службе областной администрации.Как сообщил Артамонов, Липецкая область заинтересована в развитии промышленных кластеров и в регионе созданы все предпосылки для этого. В частности, ведется работа по созданию кластера сельхозмашиностроения и производства комплектующих для белой техники."Став участниками промышленного кластера предприятия смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Это должно послужить стимулом для развития различных производств и поспособствовать росту заработной платы. Сейчас мы анализируем существующие в регионе кооперационные цепочки, чтобы помочь с их дальнейшим развитием, и рассчитываем на обратную связь от предприятий – их идеи и предложения могут перерасти в новые промышленные кластеры", – прокомментировал Артамонов.Он также добавил, что несколько предприятий региона уже высказали свою заинтересованность. Участие в промышленном кластере поможет им укрепить кооперационные связи и значительно ускорит работу по импортозамещению. По мнению руководителей предприятий области, в одиночку производство новых видов продукции займет десять лет, а с надежными партнерами – пять лет, а если подключить все ресурсы и возможности кластерной политики, то проект можно реализовать за пару лет.
https://ria.ru/20230515/professii-1871772129.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры

© Фото : пресс-служба Липецкой области  Глава Липецкой области Игорь Артамонов во время региональной практической сессии
  Глава Липецкой области Игорь Артамонов во время региональной практической сессии - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : пресс-служба Липецкой области
  Глава Липецкой области Игорь Артамонов во время региональной практической сессии
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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В Липецкой области планируется создание промышленных кластеров; все предпосылки для этого в регионе созданы, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем наблюдательного совета Ассоциации кластеров и технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко.
Промышленные кластеры предполагают создание и развитие кооперационных связей. В один кластер должно входить не менее пяти предприятий, осуществляющих взаимовыгодную деятельность. Кроме того, компании смогут пользоваться рядом федеральных мер поддержки в виде финансовых льгот, налоговых и таможенных преференций, субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования. Также для участников кластеров предполагается снижение числа контрольно-надзорных мероприятий, пояснили в пресс-службе областной администрации.
Как сообщил Артамонов, Липецкая область заинтересована в развитии промышленных кластеров и в регионе созданы все предпосылки для этого. В частности, ведется работа по созданию кластера сельхозмашиностроения и производства комплектующих для белой техники.
«
"Став участниками промышленного кластера предприятия смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Это должно послужить стимулом для развития различных производств и поспособствовать росту заработной платы. Сейчас мы анализируем существующие в регионе кооперационные цепочки, чтобы помочь с их дальнейшим развитием, и рассчитываем на обратную связь от предприятий – их идеи и предложения могут перерасти в новые промышленные кластеры", – прокомментировал Артамонов.
Он также добавил, что несколько предприятий региона уже высказали свою заинтересованность. Участие в промышленном кластере поможет им укрепить кооперационные связи и значительно ускорит работу по импортозамещению.
По мнению руководителей предприятий области, в одиночку производство новых видов продукции займет десять лет, а с надежными партнерами – пять лет, а если подключить все ресурсы и возможности кластерной политики, то проект можно реализовать за пару лет.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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