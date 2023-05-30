https://ria.ru/20230530/klastery-1875018813.html

В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры

В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры - РИА Новости, 30.05.2023

В Липецкой области намерены создать промышленные кластеры

В Липецкой области планируется создание промышленных кластеров; все предпосылки для этого в регионе созданы, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:27

2023-05-30T11:27

2023-05-30T11:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875016688_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_740399f5c50b4dc203f8f4460c71c4b0.jpg

ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. В Липецкой области планируется создание промышленных кластеров; все предпосылки для этого в регионе созданы, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем наблюдательного совета Ассоциации кластеров и технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко. Промышленные кластеры предполагают создание и развитие кооперационных связей. В один кластер должно входить не менее пяти предприятий, осуществляющих взаимовыгодную деятельность. Кроме того, компании смогут пользоваться рядом федеральных мер поддержки в виде финансовых льгот, налоговых и таможенных преференций, субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования. Также для участников кластеров предполагается снижение числа контрольно-надзорных мероприятий, пояснили в пресс-службе областной администрации.Как сообщил Артамонов, Липецкая область заинтересована в развитии промышленных кластеров и в регионе созданы все предпосылки для этого. В частности, ведется работа по созданию кластера сельхозмашиностроения и производства комплектующих для белой техники."Став участниками промышленного кластера предприятия смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Это должно послужить стимулом для развития различных производств и поспособствовать росту заработной платы. Сейчас мы анализируем существующие в регионе кооперационные цепочки, чтобы помочь с их дальнейшим развитием, и рассчитываем на обратную связь от предприятий – их идеи и предложения могут перерасти в новые промышленные кластеры", – прокомментировал Артамонов.Он также добавил, что несколько предприятий региона уже высказали свою заинтересованность. Участие в промышленном кластере поможет им укрепить кооперационные связи и значительно ускорит работу по импортозамещению. По мнению руководителей предприятий области, в одиночку производство новых видов продукции займет десять лет, а с надежными партнерами – пять лет, а если подключить все ресурсы и возможности кластерной политики, то проект можно реализовать за пару лет.

https://ria.ru/20230515/professii-1871772129.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов