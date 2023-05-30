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МИД Китая прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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10:13 30.05.2023 (обновлено: 10:20 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kitay-1874998485.html
МИД Китая прокомментировал обострение ситуации в Косово
МИД Китая прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
МИД Китая прокомментировал обострение ситуации в Косово
Китай поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:13
2023-05-30T10:20
в мире
косово
мид кнр
китай
сербия
александр вучич
нато
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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китай поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обострение в Косово.Президент Сербии Александр Вучич встретится во вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия, заявила ранее администрация Вучича."Китай уделяет пристальное внимание соответствующим событиям, поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Китай призывает НАТО искренне уважать суверенитет и территориальную целостность соответствующей страны и на делать то, что способствует региональному миру. Дипломат также отметила, что китайская сторона выступает против односторонних действий временных органов самоуправления Приштины.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.По данным властей, пострадали 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
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в мире, косово, мид кнр, китай, сербия, александр вучич, нато
В мире, Косово, МИД КНР, Китай, Сербия, Александр Вучич, НАТО
МИД Китая прокомментировал обострение ситуации в Косово

Представитель МИД Мао Нин: Пекин поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета

© AP Photo / Dejan SimicevicСотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китай поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обострение в Косово.
Президент Сербии Александр Вучич встретится во вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия, заявила ранее администрация Вучича.
«
"Китай уделяет пристальное внимание соответствующим событиям, поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности", - сказала дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что Китай призывает НАТО искренне уважать суверенитет и территориальную целостность соответствующей страны и на делать то, что способствует региональному миру. Дипломат также отметила, что китайская сторона выступает против односторонних действий временных органов самоуправления Приштины.
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В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.
По данным властей, пострадали 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
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В миреКосовоМИД КНРКитайСербияАлександр ВучичНАТО
 
 
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