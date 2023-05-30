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Русская православная церковь планирует построить храм в Бахрейне
Русская православная церковь планирует построить храм в Бахрейне - РИА Новости, 30.05.2023
Русская православная церковь планирует построить храм в Бахрейне
Русская православная церковь планирует построить храм в столице Бахрейна Манаме, сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:37
2023-05-30T16:37
2023-05-30T16:37
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василий нестеренко
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Русская православная церковь планирует построить храм в столице Бахрейна Манаме, сообщается на сайте РПЦ. "Предстоятель Русской церкви также остановился у портрета короля Бахрейна на белом арабском скакуне. Было отмечено, что в столице Бахрейна г. Манаме планируется возведение русского православного храма", – говорится в сообщении сайта Церкви о посещении патриархом Московским и всея Руси Кириллом выставки народного художника России Василия Нестеренко "Мы — русские, с нами Бог!". Выставка, проходящая с 11 мая по 25 июня, организована департаментом культуры города Москвы и Российской академией художеств. Основой выставки стали монументальные исторические полотна, посвященные победам русского оружия и русского духа.
https://ria.ru/20230416/khram-1865662899.html
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бахрейн, манама, русская православная церковь, василий нестеренко, в мире, российская академия художеств
Религия, Бахрейн, Манама, Русская православная церковь, Василий Нестеренко, В мире, Российская академия художеств
Русская православная церковь планирует построить храм в Бахрейне
Русская православная церковь планирует построить храм в столице Бахрейна Манаме