https://ria.ru/20230530/khram-1875015703.html
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 30.05.2023
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ
Раскольники захватили храм Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви в селе Черняхов Киевской области, сообщил в Telegram-канале Союз... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:18
2023-05-30T11:18
2023-05-30T13:54
религия
украина
киевская область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875013877_0:644:960:1184_1920x0_80_0_0_4fd4b524093ec0c3a464ca166556dae9.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Раскольники захватили храм Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви в селе Черняхов Киевской области, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов. "Десять человек срезали замки и вошли в храм. Сегодня суд должен выносить решение об изменении подчиненности. Община храма просит молитвенной поддержки. Церковных рейдеров немного, есть возможность отстоять храм", — говорится в публикации.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875013877_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_22b4331ba6210fa0d5ae458cb1b3c807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киевская область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ
Союз православных журналистов сообщил о захвате храма канонической УПЦ в Киевской области