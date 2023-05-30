Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:18 30.05.2023 (обновлено: 13:54 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/khram-1875015703.html
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 30.05.2023
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ
Раскольники захватили храм Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви в селе Черняхов Киевской области, сообщил в Telegram-канале Союз... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:18
2023-05-30T13:54
религия
украина
киевская область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875013877_0:644:960:1184_1920x0_80_0_0_4fd4b524093ec0c3a464ca166556dae9.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Раскольники захватили храм Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви в селе Черняхов Киевской области, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов. &quot;Десять человек срезали замки и вошли в храм. Сегодня суд должен выносить решение об изменении подчиненности. Община храма просит молитвенной поддержки. Церковных рейдеров немного, есть возможность отстоять храм&quot;, — говорится в публикации.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875013877_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_22b4331ba6210fa0d5ae458cb1b3c807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киевская область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Киевской области захватили храм канонической УПЦ

Союз православных журналистов сообщил о захвате храма канонической УПЦ в Киевской области

© Фото : Союз православных журналистов / TelegramХрам Димитрия Солунского в селе Черняхов Обуховского района Киевской области
Храм Димитрия Солунского в селе Черняхов Обуховского района Киевской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Союз православных журналистов / Telegram
Храм Димитрия Солунского в селе Черняхов Обуховского района Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Раскольники захватили храм Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви в селе Черняхов Киевской области, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов.
«

"Десять человек срезали замки и вошли в храм. Сегодня суд должен выносить решение об изменении подчиненности. Община храма просит молитвенной поддержки. Церковных рейдеров немного, есть возможность отстоять храм", — говорится в публикации.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
На Украине священник ПЦУ попытался взломать дверь в храм УПЦ
28 мая, 13:17
 
РелигияУкраинаКиевская областьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала