https://ria.ru/20230530/kherson-1875123737.html

ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет

ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 30.05.2023

ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет

Российские артиллеристы уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:46

2023-05-30T16:46

2023-05-30T16:47

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Гончарное в Херсонской области уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: три погибших военных ВСУ, четыре раненых", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера был нанесен артиллерийский удар в районе населенного пункта Тягинка, в результате которого был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, три получили ранения". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.

https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875088554.html

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Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность