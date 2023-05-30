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ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 30.05.2023 (обновлено: 16:47 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kherson-1875123737.html
ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет
ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет - РИА Новости, 30.05.2023
ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет
Российские артиллеристы уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:46
2023-05-30T16:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Гончарное в Херсонской области уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: три погибших военных ВСУ, четыре раненых", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера был нанесен артиллерийский удар в районе населенного пункта Тягинка, в результате которого был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, три получили ранения". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875088554.html
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херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу и миномет

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет на Херсонском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за прошедшие сутки под Херсоном гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном, левом берегу Днепра, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Гончарное в Херсонской области уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом, потери противника: три погибших военных ВСУ, четыре раненых", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера был нанесен артиллерийский удар в районе населенного пункта Тягинка, в результате которого был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, три получили ранения".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская до 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и окрестным селам прилетело около 30 снарядов.
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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