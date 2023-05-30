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Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами - РИА Новости, 30.05.2023
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06:05 30.05.2023 (обновлено: 06:10 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/khakery-1874957598.html
Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами
Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами - РИА Новости, 30.05.2023
Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами
Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением, исходные коды которого размещены в открытом доступе и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:05
2023-05-30T06:10
технологии
общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением, исходные коды которого размещены в открытом доступе и доступны всем желающим, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.&quot;Эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения Umbral, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей. Примечательно, что исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим&quot;, — выяснили специалисты.Отмечается, что для доставки вредоносного ПО в корпоративные сети злоумышленники выбрали простой, но эффективный метод — фишинговые письма с приложенными файлами с опасными ярлыками. Их замаскировали под документы с названием "План Рейдеров", а открытие такого файла запускало процесс компрометации устройства.Вредонос Umbral позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе и извлекать аутентификационные данные из широкого ряда приложений, включая браузеры Chrome, Opera и "Яндекс Браузер", мессенджера Discord и игры Minecraft.Эксперты обратили внимание, что многие из этих приложений могут содержать не только пароли для личных учетных записей, но и для корпоративных. Это может позволить атакующим получить доступ к целевой сети, а потом использовать ее для рассылки фишинговых писем внутри организации.
https://ria.ru/20230529/khakery-1874819313.html
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РИА Новости
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5
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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технологии, общество
Технологии, Общество
Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами

Bi.Zone: хакеры начали рассылать компаниям в России письма с вирусами из открытого доступа

© iStock.com / domoyegaХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© iStock.com / domoyega
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением, исходные коды которого размещены в открытом доступе и доступны всем желающим, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
«

"Эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения Umbral, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей. Примечательно, что исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим", — выяснили специалисты.

Отмечается, что для доставки вредоносного ПО в корпоративные сети злоумышленники выбрали простой, но эффективный метод — фишинговые письма с приложенными файлами с опасными ярлыками. Их замаскировали под документы с названием "План Рейдеров", а открытие такого файла запускало процесс компрометации устройства.
Вредонос Umbral позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе и извлекать аутентификационные данные из широкого ряда приложений, включая браузеры Chrome, Opera и "Яндекс Браузер", мессенджера Discord и игры Minecraft.
Эксперты обратили внимание, что многие из этих приложений могут содержать не только пароли для личных учетных записей, но и для корпоративных. Это может позволить атакующим получить доступ к целевой сети, а потом использовать ее для рассылки фишинговых писем внутри организации.
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