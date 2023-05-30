https://ria.ru/20230530/khakery-1874957598.html

Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами

Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами - РИА Новости, 30.05.2023

Хакеры начали рассылать российским компаниям письма с вирусами

Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением, исходные коды которого размещены в открытом доступе и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T06:05

2023-05-30T06:05

2023-05-30T06:10

технологии

общество

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Хакеры начали рассылать российским компаниям фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением, исходные коды которого размещены в открытом доступе и доступны всем желающим, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone."Эксперты обнаружили кампанию, направленную против российских организаций из разных отраслей. Ее цель — распространение вредоносного программного обеспечения Umbral, которое собирает с зараженных компьютеров учетные данные пользователей. Примечательно, что исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим", — выяснили специалисты.Отмечается, что для доставки вредоносного ПО в корпоративные сети злоумышленники выбрали простой, но эффективный метод — фишинговые письма с приложенными файлами с опасными ярлыками. Их замаскировали под документы с названием "План Рейдеров", а открытие такого файла запускало процесс компрометации устройства.Вредонос Umbral позволяет злоумышленникам обходить средства защиты, повышать привилегии, собирать информацию о скомпрометированной системе и извлекать аутентификационные данные из широкого ряда приложений, включая браузеры Chrome, Opera и "Яндекс Браузер", мессенджера Discord и игры Minecraft.Эксперты обратили внимание, что многие из этих приложений могут содержать не только пароли для личных учетных записей, но и для корпоративных. Это может позволить атакующим получить доступ к целевой сети, а потом использовать ее для рассылки фишинговых писем внутри организации.

https://ria.ru/20230529/khakery-1874819313.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество