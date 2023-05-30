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Миссия НАТО заявила об усилении присутствия на севере Косово

Миссия НАТО заявила об усилении присутствия на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Миссия НАТО заявила об усилении присутствия на севере Косово

Миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR заявила в Twitter, что усилила свое присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово, чтобы снизить риск эскалации. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:47

2023-05-30T12:47

2023-05-30T13:03

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR заявила в Twitter, что усилила свое присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово, чтобы снизить риск эскалации."Миссия KFOR усилила свое присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово, чтобы снизить риск эскалации", - говорится в заявлении миссии."KFOR всегда действует с твердостью и сдержанностью в рамках строгих правил применения вооруженной силы. В этом случае она отреагировала на неспровоцированные атаки агрессивной и опасной толпы в то время, как непредвзято осуществляла мандат ООН", - уточняется в заявлении.Командующий миссией итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча заявил, что лично следит за развитием ситуации в Косово, и выразил поддержку пострадавшим солдатам НАТО."KFOR продолжит принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасную среду и свободу передвижения для всех сообществ в Косово с соответствии с мандатом, основанным на резолюции 1244 Совбеза ООН от 1999 года", - говорится в заявлении.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Согласно данным властей Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, косово, оон, сербия, нато