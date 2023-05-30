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В Калуге открылся филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.05.2023
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Калужская область
 
18:33 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kaluga-1875161265.html
В Калуге открылся филиал фонда "Защитники Отечества"
В Калуге открылся филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.05.2023
В Калуге открылся филиал фонда "Защитники Отечества"
Открытие филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" состоялось в Калуге во вторник, сообщает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:33
2023-05-30T18:33
калужская область
калужская область
калуга
владислав шапша
александр сидякин
единая россия
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КАЛУГА, 30 мая – РИА Новости. Открытие филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" состоялось в Калуге во вторник, сообщает правительство Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша на церемонии отметил, что филиал фонда открыт в рамках реализации указа президента Российской Федерации. "Подобрали, наверное, одно из самых красивых зданий Калуги для того, чтобы разместить все необходимые службы. Здесь будут и психологи, и социальные координаторы. Социальные координаторы в большей степени это люди, которые занимались волонтерской деятельностью. Это те женщины и ребята, которые неоднократно ездили к бойцам, оказывали помощь, возили гуманитарные конвои на новые территории Российской Федерации", - сказал губернатор. Руководить отделением фонда будет Дмитрий Афанасьев – депутат Законодательного Собрания области, член партии "Единая Россия", почти 10 месяцев отслуживший в зоне проведения специальной военной операции, бывавший на передовой. "Этот человек не понаслышке знает, какая помощь потребуется тем, кто вернется домой", – акцентировал внимание глава региона. Владислав Шапша рассказал, что в регионе уже развёрнута большая работа по поддержке участников спецоперации и их семей. Теперь она будет комплексной, в формате "одного окна", подчеркнул губернатор. По его словам, в фонде вернувшиеся домой бойцы смогут пройти медицинскую реабилитацию, получить психологическую и социальную помощь, также всю необходимая поддержка будет оказана их близким – она зачастую бывает крайне необходимой, подчеркивают в областном правительстве. Также в фонде будут помогать с трудоустройством и переобучением. Губернатор и глава Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин прошли маршрутом посетителя и лично пообщались со специалистами, находившимися на своих постах. "Это позволило выявить ряд вопросов, требующих совершенствования организационных основ работы. Все они направлены на упрощение получения услуг ветеранами СВО. Александр Сидякин выразил готовность при необходимости инициировать их решение на федеральном уровне", - сообщает правительство Калужской области.
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калужская область, калуга, владислав шапша, александр сидякин, единая россия
Калужская область, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Александр Сидякин, Единая Россия
В Калуге открылся филиал фонда "Защитники Отечества"

В Калуге открылся филиал государственного фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Города России. Калуга. Архивное фото
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КАЛУГА, 30 мая – РИА Новости. Открытие филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" состоялось в Калуге во вторник, сообщает правительство Калужской области.
Губернатор региона Владислав Шапша на церемонии отметил, что филиал фонда открыт в рамках реализации указа президента Российской Федерации.
"Подобрали, наверное, одно из самых красивых зданий Калуги для того, чтобы разместить все необходимые службы. Здесь будут и психологи, и социальные координаторы. Социальные координаторы в большей степени это люди, которые занимались волонтерской деятельностью. Это те женщины и ребята, которые неоднократно ездили к бойцам, оказывали помощь, возили гуманитарные конвои на новые территории Российской Федерации", - сказал губернатор.
Руководить отделением фонда будет Дмитрий Афанасьев – депутат Законодательного Собрания области, член партии "Единая Россия", почти 10 месяцев отслуживший в зоне проведения специальной военной операции, бывавший на передовой. "Этот человек не понаслышке знает, какая помощь потребуется тем, кто вернется домой", – акцентировал внимание глава региона.
Владислав Шапша рассказал, что в регионе уже развёрнута большая работа по поддержке участников спецоперации и их семей. Теперь она будет комплексной, в формате "одного окна", подчеркнул губернатор. По его словам, в фонде вернувшиеся домой бойцы смогут пройти медицинскую реабилитацию, получить психологическую и социальную помощь, также всю необходимая поддержка будет оказана их близким – она зачастую бывает крайне необходимой, подчеркивают в областном правительстве. Также в фонде будут помогать с трудоустройством и переобучением.
Губернатор и глава Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин прошли маршрутом посетителя и лично пообщались со специалистами, находившимися на своих постах. "Это позволило выявить ряд вопросов, требующих совершенствования организационных основ работы. Все они направлены на упрощение получения услуг ветеранами СВО. Александр Сидякин выразил готовность при необходимости инициировать их решение на федеральном уровне", - сообщает правительство Калужской области.
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Калужская областьКалужская областьКалугаВладислав ШапшаАлександр СидякинЕдиная Россия
 
 
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