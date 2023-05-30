https://ria.ru/20230530/jeep-1875195769.html
Росстандарт сообщил об отзыве более 140 Jeep Wrangler из-за дефекта рамы
Росстандарт сообщил об отзыве более 140 Jeep Wrangler из-за дефекта рамы - РИА Новости, 30.05.2023
Росстандарт сообщил об отзыве более 140 Jeep Wrangler из-за дефекта рамы
АО "Эфсиэй Рус", официальный представитель Jeep на российском рынке, отзывает 142 автомобиля Jeep Wrangler из-за возможных утечек из топливного бака при ДТП,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T21:51
2023-05-30T21:51
2023-05-30T21:51
экономика
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
jeep wrangler
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. АО "Эфсиэй Рус", официальный представитель Jeep на российском рынке, отзывает 142 автомобиля Jeep Wrangler из-за возможных утечек из топливного бака при ДТП, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 142 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с февраля 2020 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: рама может иметь неиспользуемую шпильку, которая в случае дорожно-транспортного происшествия может войти в соприкосновение с топливным баком, что при определенных условиях способно вызвать утечку топлива", - уточнили в ведомстве. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнен осмотр рамы и, при необходимости, удаление неиспользуемой шпильки. Уполномоченные представители изготовителей АО "Эфсиэс Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы для владельцев машин будут бесплатными, заключает Росстандарт.
https://ria.ru/20230529/minpromtorg-1874794761.html
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экономика, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), jeep wrangler
Экономика, Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Jeep Wrangler
Росстандарт сообщил об отзыве более 140 Jeep Wrangler из-за дефекта рамы
Более 140 Jeep Wrangler подлежат отзыву из-за возможных утечек из топливного бака
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
АО "Эфсиэй Рус", официальный представитель Jeep на российском рынке, отзывает 142 автомобиля Jeep Wrangler из-за возможных утечек из топливного бака при ДТП, сообщил Росстандарт
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"Отзыву подлежат 142 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных с февраля 2020 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
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"Причина отзыва транспортных средств: рама может иметь неиспользуемую шпильку, которая в случае дорожно-транспортного происшествия может войти в соприкосновение с топливным баком, что при определенных условиях способно вызвать утечку топлива", - уточнили в ведомстве.
На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнен осмотр рамы и, при необходимости, удаление неиспользуемой шпильки.
Уполномоченные представители изготовителей АО "Эфсиэс Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы для владельцев машин будут бесплатными, заключает Росстандарт.
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