https://ria.ru/20230530/ipoteka-1875005967.html

Параметры промышленной ипотеки утвердили в Югре

Параметры промышленной ипотеки утвердили в Югре - РИА Новости, 30.05.2023

Параметры промышленной ипотеки утвердили в Югре

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердило параметры региональной промышленной ипотеки, сообщил генеральный директор Фонда развития... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:41

2023-05-30T10:41

2023-05-30T10:41

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сергей афанасьев

когалым

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердило параметры региональной промышленной ипотеки, сообщил генеральный директор Фонда развития Сергей Афанасьев во время прямого эфира во "ВКонтакте" о финансовых мерах поддержки бизнеса в регионе.Эфир провел директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Роман Генкель."Теперь мы можем включать в проекты приобретение земельного участка, строительно-монтажные и ремонтные работы в отношении недвижимого имущества. Такого нет в других регионах", - цитирует пресс-служба Фонда развития Югры слова Афанасьева.Как отмечается в сообщении, также на региональном уровне принято решение о снижении доли собственных средств для софинансирования инвестпроектов с 30 до 20% при получении льготных займов Фонда развития Югры. По мнению Афанасьева, это решение положительно скажется на росте поступающих в Фонд заявок на льготное финансирование.По данным пресс-службы, он подробно остановился на оказываемых Фондом мерах поддержки и полученных эффектах.С 2018 года Фонд выдает льготные займы субъектам промышленности Югры, а с 2021 года – предприятиям, работающим в сфере туризма. За этот период Фонд профинансировал 33 проекта на общую сумму около 3,4 миллиарда рублей. В 2022 году финансовую поддержку Фонда получили 13 проектов на 870 миллионов рублей, а также одобрена финансовая поддержка 17 инвестиционных проектов на 855 миллионов рублей. В конце прошлого года создан серьезный производственный задел – пять проектов на сумму 650 миллионов рублей. Эти проекты будут профинансированы в 2023 году.Займы предоставляются в размере от пяти миллионов рублей на срок до 10 лет под один или три процента годовых, что зависит от ликвидности предоставленного обеспечения. Предусмотрена отсрочка до трех лет по оплате основного долга на период производства оборудования или строительно-монтажных работ.Гендиректор Фонда рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели при подготовке пакета документов на льготный заем, а также представил механизмы их преодолений.В свою очередь, владелец компании "Лабиринт" Алексей Капаров рассказал, как на практике работает поддержка бизнеса. Инвестор при содействии Фонда развития Югры завершил реконструкцию гостиницы "Старый Томас" в Когалыме, почти вдвое увеличив номерной фонд. Осенью 2022 года Фонд предоставил собственнику гостиницы заем по программе льготного финансирования "Объекты туристской инфраструктуры" в размере 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230419/remont-1866452892.html

https://ria.ru/20230420/yugra-1866682180.html

ханты-мансийский автономный округ

когалым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, сергей афанасьев, когалым