https://ria.ru/20230530/investkredity-1875031428.html

МСП получили свыше 20 млрд рублей льготных инвесткредитов в I квартале

МСП получили свыше 20 млрд рублей льготных инвесткредитов в I квартале - РИА Новости, 30.05.2023

МСП получили свыше 20 млрд рублей льготных инвесткредитов в I квартале

Более 330 предприятий малого и среднего бизнеса в I квартале получили 20,3 миллиарда рублей льготных кредитов на инвестиционные цели в рамках нацпроекта "Малое... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:16

2023-05-30T12:16

2023-05-30T12:16

максим решетников

александр исаевич

андрей белоусов

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 330 предприятий малого и среднего бизнеса в I квартале получили 20,3 миллиарда рублей льготных кредитов на инвестиционные цели в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Как отметил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП, доступ к льготным кредитам должен стимулировать развитие МСП приоритетных отраслей, ориентированных на обеспечение растущего внутреннего спроса. К числу таких отраслей относятся обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. В этих сферах сосредоточены квалифицированные рабочие места, а компании ориентированы на наращивание инвестиций и рост производительности труда."Ряд необходимых инструментов для развития обозначенных категорий МСП уже апробирован. К примеру, крайне эффективным решением стало совмещение программ льготного кредитования Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России. Создали уникальный продукт для приоритетных отраслей, он помог поддержать структурные изменения в экономике. В условиях растущего спроса на продукцию компаний из сферы обработки, логистики, туризма важно было поддержать потенциал их роста. Бизнес получал кредиты на инвестиционные цели по льготной ставке 2,5-4%. Это в 4 раза ниже рыночной", – отметил Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.Наибольший объем выдачи льготных кредитов по программе льготного инвесткредитования зафиксирован в обрабатывающем производстве: 9,4 миллиарда рублей, которые получили 212 субъектов МСП. В сфере транспортировки и хранения 76 предпринимателей привлекли 7 миллиардов рублей, в гостиничном бизнесе 43 предпринимателя получили 3,8 миллиарда рублей.Как сообщил в ходе заседания генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, по числу получателей льготных кредитов по программе "ПСК+1764" лидирует малый и микробизнес, где средства уже выделены 142 и 119 предприятиям соответственно. В абсолютных цифрах это 8 и почти 5,5 миллиарда рублей. Среднему бизнесу было выдано почти 7 миллиардов рублей, которые получили 70 предпринимателей."Компаниям, желающим привлечь льготные средства на инвестиционные цели, мы на базе нашего центра инвестиционного кредитования помогаем структурировать проекты и упаковать их под ключ, сопровождаем бизнес до момента получения кредита, берем на себя также коммуникации с банками", - сказал Исаевич.Уточняется, что в лидеры по объемам льготного инвестиционного кредитования по программе вышли Новосибирская область, Республика Татарстан и Москва. В этих регионах МСП получили финансовую поддержку на 2,55 миллиарда, 1,79 миллиарда и 1,75 миллиарда рублей соответственно. Также высокие показатели у Челябинской, Московской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев.Программа льготного кредитования на инвестиционные цели была запущена в августе 2022 года. Кредит от 50 миллионов рублей под 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% годовых для малых и микропредприятий можно получить в 49 банках, список которых еть на сайте Минэкономразвития и Корпорации МСП. Льготные ставки действуют пять лет, а сам кредит можно погасить в течение 10 лет. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230529/biznes-1874897761.html

https://ria.ru/20230515/zakupki-1871776590.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим решетников, александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп, экономика