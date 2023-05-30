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На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли - РИА Новости, 30.05.2023
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08:26 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/indiya-1874965913.html
На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли
На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли - РИА Новости, 30.05.2023
На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли
По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:26
2023-05-30T08:26
в мире
индия
амритсар
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на полицию. Как отмечает агентство со ссылкой на местные власти, автобус следовал из города Амритсар в Катру, авария произошла в 15 километрах от Катры. Подробные причины произошедшего не приводятся. "Десять человек погибли и около 55 пострадали. Все (пассажиры - ред.) были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена", - заявил старший инспектор полиции Чандан Кохли. Агентство добавляет со ссылкой на Кохли, что все пострадавшие были доставлены в больницу. В спасательной операции участвуют военизированные отряды и государственная служба реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF). Старший инспектор уточнил, что, по его данным, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам, информация об этом будет проверена.
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в мире, индия, амритсар
В мире, Индия, Амритсар
На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли

Десять человек погибли, 55 пострадали при падении автобуса в ущелье на севере Индии

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на полицию.
Как отмечает агентство со ссылкой на местные власти, автобус следовал из города Амритсар в Катру, авария произошла в 15 километрах от Катры. Подробные причины произошедшего не приводятся.
«
"Десять человек погибли и около 55 пострадали. Все (пассажиры - ред.) были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена", - заявил старший инспектор полиции Чандан Кохли.
Агентство добавляет со ссылкой на Кохли, что все пострадавшие были доставлены в больницу. В спасательной операции участвуют военизированные отряды и государственная служба реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF). Старший инспектор уточнил, что, по его данным, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам, информация об этом будет проверена.
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. 8 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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8 января, 19:37
 
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