https://ria.ru/20230530/indiya-1874965913.html

На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли

На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли - РИА Новости, 30.05.2023

На севере Индии автобус упал в ущелье, десять человек погибли

По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:26

2023-05-30T08:26

2023-05-30T08:26

в мире

индия

амритсар

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли, около 55 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на полицию. Как отмечает агентство со ссылкой на местные власти, автобус следовал из города Амритсар в Катру, авария произошла в 15 километрах от Катры. Подробные причины произошедшего не приводятся. "Десять человек погибли и около 55 пострадали. Все (пассажиры - ред.) были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена", - заявил старший инспектор полиции Чандан Кохли. Агентство добавляет со ссылкой на Кохли, что все пострадавшие были доставлены в больницу. В спасательной операции участвуют военизированные отряды и государственная служба реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF). Старший инспектор уточнил, что, по его данным, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам, информация об этом будет проверена.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

индия

амритсар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, амритсар