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В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения - РИА Новости, 30.05.2023
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14:31 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/igry-1875071734.html
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения - РИА Новости, 30.05.2023
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения
Для распространения на территории России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения, как для кино, заявила первый замглавы комитета ГД по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:31
2023-05-30T14:31
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
компьютерные игры
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Для распространения на территории России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения, как для кино, заявила первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП). "Для распространения на территории России играм, как и кино, нужно выдавать прокатные удостоверения", - сказала Лантратова в ходе пленарного заседания. Она отметила, что есть компьютерные игры, где "детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей". Лантратова отметила, что государству следует активно "вовлекать родителей в курсы повышения цифровой и компьютерной грамотности".
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф, компьютерные игры
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Компьютерные игры
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения

Депутат Лантратова предложила выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения

© Depositphotos.com / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Depositphotos.com / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Для распространения на территории России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения, как для кино, заявила первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).
"Для распространения на территории России играм, как и кино, нужно выдавать прокатные удостоверения", - сказала Лантратова в ходе пленарного заседания.
Она отметила, что есть компьютерные игры, где "детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей". Лантратова отметила, что государству следует активно "вовлекать родителей в курсы повышения цифровой и компьютерной грамотности".
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФКомпьютерные игры
 
 
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