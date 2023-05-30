https://ria.ru/20230530/igry-1875071734.html
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения - РИА Новости, 30.05.2023
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения
Для распространения на территории России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения, как для кино, заявила первый замглавы комитета ГД по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:31
2023-05-30T14:31
2023-05-30T14:31
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
компьютерные игры
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Для распространения на территории России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения, как для кино, заявила первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП). "Для распространения на территории России играм, как и кино, нужно выдавать прокатные удостоверения", - сказала Лантратова в ходе пленарного заседания. Она отметила, что есть компьютерные игры, где "детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей". Лантратова отметила, что государству следует активно "вовлекать родителей в курсы повышения цифровой и компьютерной грамотности".
https://ria.ru/20230426/igry-1867883439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, яна лантратова, госдума рф, компьютерные игры
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Компьютерные игры
В Госдуме предложили выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения
Депутат Лантратова предложила выдавать компьютерным играм прокатные удостоверения
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Для распространения на территории России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения, как для кино, заявила первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).
"Для распространения на территории России играм, как и кино, нужно выдавать прокатные удостоверения", - сказала Лантратова в ходе пленарного заседания.
Она отметила, что есть компьютерные игры, где "детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей". Лантратова отметила, что государству следует активно "вовлекать родителей в курсы повышения цифровой и компьютерной грамотности".
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