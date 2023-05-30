Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:38 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/igrushki-1875162947.html
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным - РИА Новости, 30.05.2023
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным
Президент России Владимир Путин назвал важными предложения председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой о поддержке производителей... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:38
2023-05-30T18:38
культура
россия
владимир путин
юлиана слащева
союзмультфильм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144520/33/1445203330_0:128:1499:971_1920x0_80_0_0_62d0dbec10b35c6137ed8655e899192c.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важными предложения председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой о поддержке производителей детских игрушек с героями "Союзмультфильма". Слащева на выставке, посвященной креативной экономике, выступила с предложением поддержать отрасль по производству детских товаров. Она выразила опасение, что российские полки опустеют и сейчас "вся надежда на российских производителей". "Я согласен, это очень важно. Во-первых, это индустрия огромная... Конечно, если это на нашей исторической, художественной базе делать, на базе нашей культуре - это очень важно. Вам спасибо, будем делать", - заявил Путин, комментируя предложение Слащевой.
https://ria.ru/20230512/kino-1871346444.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144520/33/1445203330_0:0:1499:1125_1920x0_80_0_0_9e208c950647f6ea70f5a1857ee8ecbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, юлиана слащева, союзмультфильм, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Общество
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным

Путин назвал предложение Слащевой о поддержке производителей детских игрушек важным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важными предложения председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой о поддержке производителей детских игрушек с героями "Союзмультфильма".
Слащева на выставке, посвященной креативной экономике, выступила с предложением поддержать отрасль по производству детских товаров.
Она выразила опасение, что российские полки опустеют и сейчас "вся надежда на российских производителей".
"Я согласен, это очень важно. Во-первых, это индустрия огромная... Конечно, если это на нашей исторической, художественной базе делать, на базе нашей культуре - это очень важно. Вам спасибо, будем делать", - заявил Путин, комментируя предложение Слащевой.
Кадр из фильма Чебурашка
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката
12 мая, 17:30
 
КультураРоссияВладимир ПутинЮлиана СлащеваСоюзмультфильмОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала