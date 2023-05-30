https://ria.ru/20230530/igrushki-1875162947.html
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным - РИА Новости, 30.05.2023
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным
Президент России Владимир Путин назвал важными предложения председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой о поддержке производителей... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:38
2023-05-30T18:38
2023-05-30T18:38
культура
россия
владимир путин
юлиана слащева
союзмультфильм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144520/33/1445203330_0:128:1499:971_1920x0_80_0_0_62d0dbec10b35c6137ed8655e899192c.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важными предложения председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой о поддержке производителей детских игрушек с героями "Союзмультфильма". Слащева на выставке, посвященной креативной экономике, выступила с предложением поддержать отрасль по производству детских товаров. Она выразила опасение, что российские полки опустеют и сейчас "вся надежда на российских производителей". "Я согласен, это очень важно. Во-первых, это индустрия огромная... Конечно, если это на нашей исторической, художественной базе делать, на базе нашей культуре - это очень важно. Вам спасибо, будем делать", - заявил Путин, комментируя предложение Слащевой.
https://ria.ru/20230512/kino-1871346444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144520/33/1445203330_0:0:1499:1125_1920x0_80_0_0_9e208c950647f6ea70f5a1857ee8ecbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, юлиана слащева, союзмультфильм, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Общество
Путин назвал предложение о поддержке производителей детских игрушек важным
Путин назвал предложение Слащевой о поддержке производителей детских игрушек важным
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важными предложения председателя совета директоров студии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой о поддержке производителей детских игрушек с героями "Союзмультфильма".
Слащева на выставке, посвященной креативной экономике, выступила с предложением поддержать отрасль по производству детских товаров.
Она выразила опасение, что российские полки опустеют и сейчас "вся надежда на российских производителей".
"Я согласен, это очень важно. Во-первых, это индустрия огромная... Конечно, если это на нашей исторической, художественной базе делать, на базе нашей культуре - это очень важно. Вам спасибо, будем делать", - заявил Путин, комментируя предложение Слащевой.
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката